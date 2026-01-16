Xã hội

Cá cơm được ngư dân đánh bắt đưa vào bờ tiêu thụ

Ngư dân liên tiếp trúng đậm cá cơm và ruốc biển

SGGPO

Những ngày qua, nhiều bà con ngư dân ở địa bàn phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) đã liên tiếp trúng đậm số lượng lớn cá cơm và ruốc biển.

Chiều 16-1, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, gần 3 ngày trở lại đây nhờ thời tiết thuận lợi, nhiều bà con ngư dân địa phương ra khơi khai thác hải sản đã liên tiếp trúng đậm cá cơm và ruốc biển (còn gọi moi biển, tép biển) với số lượng lớn.

Hàng tấn cá cơm biển được ngư dân đánh bắt đưa vào bờ tiêu thụ
Những khay chứa cá cơm biển tươi ngon
Hiện nay, trên địa bàn phường Hải Ninh có khoảng 453 tàu thuyền các loại. Trong những ngày qua, sau khi cho tàu thuyền ra khơi cách bờ khoảng từ 2-4 hải lý, trên vùng biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh), bình quân mỗi ngày, bà con ngư dân trên địa bàn toàn phường khai thác được khoảng từ 50-60 tấn ruốc biển, từ 60-70 tấn cá cơm các loại.

Hàng tấn cá cơm biển được đưa vào bờ tập kết, tiêu thụ

Các thương lái, cơ sở chế biến hải sản đã đến tận bờ thu mua với giá dao động khoảng từ 14.000-15.000 đồng/kg cá cơm và 12.000-13.000 đồng/kg ruốc biển. Một số ngư dân lựa chọn phơi khô ruốc để làm nguyên liệu dự trữ hoặc bán lẻ, tăng thêm giá trị.

Ruốc biển được đánh bắt đưa vào bờ tiêu thụ

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, đây là đợt trúng đậm ‘‘lộc biển’’ cá cơm và ruốc biển nhiều nhất, mang về nguồn thu nhập kinh tế khá cao cho bà con ngư dân ở phường Hải Ninh. Đây được xem là tín hiệu tích cực, mở đầu năm mới thuận lợi cho ngư dân địa phương.

Những khay chứa ruốc biển tươi ngon

Bà con ngư dân kỳ vọng, trong những chuyến ra biển tiếp theo sẽ tiếp tục khai thác được nhiều hải sản có giá trị, thêm nguồn kinh phí đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sung túc, đầy đủ, ấm áp hơn.

Cảnh nhộn nhịp vận chuyển, thu mua cá cơm dọc bờ biển
Ruốc biển được đánh bắt đưa vào bờ tiêu thụ
DƯƠNG QUANG

