Khống chế kịp thời đám cháy tại một bãi xe ở Đà Nẵng

Ngày 1-10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Đà Nẵng đã kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra tại một bãi xe trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường

Thông tin ban đầu, lúc 12 giờ 39 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo có cháy tại bãi xe trên đường Cách Mạng Tháng 8 (đối diện MM Mega Market, TP Đà Nẵng). Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã phun bọt hòa không khí trực tiếp vào đám cháy để khống chế ngọn lửa, đồng thời kết hợp phun nước làm mát, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Vụ cháy thiêu rụi 1 xe tải

Đến 13 giờ 10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các phương tiện, tài sản khác trong bãi xe. Vụ cháy thiêu rụi 1 xe tải, 1 xe máy, với diện tích khoảng 12m².

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

PHẠM NGA