TPHCM cần tăng thêm chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho biết, theo Đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH, chỉ tiêu phát triển NƠXH đến năm 2030 được giao cho TPHCM là 199.400 căn, chiếm khoảng 20% tổng chỉ tiêu cả nước. Đây vừa là trách nhiệm lớn, vừa đặt ra thách thức rất cao đối với thành phố trong bối cảnh quỹ đất hạn chế, chi phí đầu tư lớn và thủ tục pháp lý còn nhiều vướng mắc.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Ở giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hoàn thành gần 18.000 căn NƠXH, đạt gần kế hoạch đề ra, thể hiện nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế của người dân, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người nhập cư, thì kết quả này vẫn còn khoảng cách đáng kể.

“Theo kết quả khảo sát quy mô lớn, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM nhận thấy nhu cầu về nhà ở trong giai đoạn 2026-2030 là rất lớn. Trong đó, nhóm có nhu cầu thuê, thuê mua NƠXH chiếm tỷ trọng đáng kể, đặc biệt tại các khu vực nội thành phát triển và khu vực ngoại thành gần với các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa mô hình NƠXH, không chỉ tập trung vào nhà ở để bán mà cần ưu tiên phát triển NƠXH cho thuê, thuê mua, nhà ở cho người lao động”, ông Phạm Bình An nhìn nhận

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM trình bày tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội thảo, ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM thông tin, để chuẩn bị nguồn nhà hoàn thành trong giai đoạn 2026-2027, thành phố đang thúc đẩy được 58 dự án, trong đó có 11 dự án đã có giấy phép xây dựng, đang thi công hoặc đang chuẩn bị thi công, với quy mô 12.000 căn; 47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 31.500 căn.

“Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tập trung thúc đẩy chủ đầu tư các dự này hoàn tất thủ tục pháp lý đến bước cấp phép xây dựng, đảm bảo đủ các điều kiện để khởi công, thi công trong quý 1 năm 2026, tạo nguồn hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2026 là 28.500 căn và cho các năm tiếp theo. Kết quả phát triển NƠXH nêu trên mặc dù chưa thể đáp ứng hết nhu cầu rất lớn về nhà ở, nhưng đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất lớn của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong việc chăm lo chỗ ở cho người dân”, ông Mẫn chia sẻ.

Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Địa ốc Hoàng Quân cho biết, Công ty Hoàng Quân đã và đang xây dựng 4 dự án NOXH với 4.000 căn. Đến năm 2030, TPHCM đặt hàng công ty với mục tiêu xây tiếp 50.000 căn. Hiện nay nhu cầu về NOXH vẫn còn cao, thành phố cần phát triển hơn nữa so với chỉ tiêu hiện nay. Để làm được điều này, thành phố cần vận dụng thêm quỹ đất hiện có của các doanh nghiệp để thực hiện dự án NOXH.

Đồng tình, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM cũng cho rằng hiện nay, những vướng mắc về chính sách phát triển NOXH đã gần như được tháo gỡ hoàn toàn. Có thể thấy, TPHCM đang bước vào "đường ray" tăng tốc NOXH.

THANH HIỀN