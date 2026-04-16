3 lý do giúp xe máy điện VinFast tăng tốc toàn diện: 60.000 tủ đổi pin, nạp pin siêu nhanh, chi phí “bằng 0”

Mạng lưới phủ rộng, đổi pin nhanh, người dùng yên tâm di chuyển

Theo kế hoạch, 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast sẽ được V-Green triển khai tại 34 tỉnh, thành trên cả nước trong quý 2-2026. Với quy mô này, mạng lưới đổi pin lớn gấp nhiều lần số lượng trạm xăng hiện nay. Trên thực tế, các tủ đổi pin đã xuất hiện ngày càng dày hơn trên đường phố, đặc biệt tại các đô thị lớn, giúp người dùng xe máy điện VinFast dễ tiếp cận hơn và rút ngắn đáng kể thời gian tiếp năng lượng.

Sau thời gian sử dụng VinFast Evo và trải nghiệm tính năng đổi pin, anh Phạm Ngọc Hải, một reviewer xe, đánh giá cao sự tiện lợi của mô hình này. Thời gian để thao tác đổi pin theo anh Hải chưa tới 1 phút - nhanh hơn thời gian đổ xăng.

“Thoải mái đổi pin 24/7, không cần phải căn ke tìm trạm đổ xăng như trước. Mỗi lần dừng lại chỉ vài chục giây là xong, gần như không làm gián đoạn hành trình”, anh Hải nói.

Không chỉ phù hợp với khách hàng phổ thông, hệ thống tủ đổi pin còn phát huy hiệu quả rõ hơn với nhóm người dùng vận hành xe ở cường độ cao. Anh Hoàng Bằng, một tài xế dịch vụ sử dụng VinFast Feliz II, cho rằng mạng lưới tủ đổi pin ngày càng dày giúp công việc của anh hiệu quả hơn rõ rệt.

“Đi đến đâu cũng có thể dễ dàng tìm điểm đổi pin nên tôi không còn lo hết pin giữa chừng. Nhờ đó tôi chạy được nhiều cuốc hơn, tiết kiệm thời gian chờ, chi phí cũng ổn định. Với tài xế như tôi, càng chạy nhiều thì hiệu quả kinh tế càng rõ rệt”, anh Bằng chia sẻ.

Thực tế cho thấy, nhiều tài xế đánh giá cao mô hình này nhờ khả năng duy trì hoạt động liên tục trong ngày. Độ phủ rộng của hệ thống tủ đổi pin không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn trực tiếp giúp tài xế tối ưu hiệu suất làm việc, gia tăng thu nhập theo thời gian.

Hạ tầng mở rộng, xe máy điện VinFast thêm đà bứt tốc

Sự mở rộng nhanh chóng của hệ thống tủ đổi pin V-Green đang tạo ra thay đổi rõ rệt trong cách người dùng tiếp cận phương tiện điện, đặc biệt là nhóm tài xế dịch vụ. Không chỉ là hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới này dần trở thành “xương sống năng lượng”, giúp việc vận hành xe điện linh hoạt và hiệu quả hơn.

Theo TS. Lê Xuân Thành, chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, mục tiêu hoàn thành 60.000 tủ đổi pin trong quý 2-2026 cho thấy hạ tầng phục vụ xe điện tại Việt Nam đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, với quy mô thuộc nhóm lớn trong khu vực.

“Khi hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin được phân bố hợp lý, người dùng gần như không còn phải suy nghĩ về việc hết pin. Đây là bước ngoặt giúp xe điện trở nên tiện lợi tương đương, thậm chí vượt xe xăng trong môi trường đô thị”, ông Thành nói.

Ông Thành cho rằng, khi hạ tầng và công nghệ pin dần hoàn thiện, yếu tố quyết định tiếp theo sẽ là chi phí sử dụng. Ở khía cạnh này, xe máy điện VinFast đang có thêm lợi thế nhờ chính sách miễn phí sạc tại trụ sạc công cộng của V-Green đến hết tháng 5-2027, cùng chính sách miễn phí đổi pin 20 lần mỗi tháng cho tất cả khách hàng đến hết ngày 30-6-2028, tương ứng quãng đường tối thiểu khoảng 800 km/tháng. Các tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Green SM Platform còn được miễn phí đổi pin và thuê pin đến hết tháng 3-2029.