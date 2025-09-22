350 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Ngày 21-9, Đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm trưởng đoàn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày 22 và 23-9 tại Hà Nội với sự tham dự của 350 đại biểu.

Đại hội sẽ thông qua số lượng ban chấp hành, nhân sự cụ thể sẽ được chỉ định sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Sau đại hội, bộ máy lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các hoạt động trong Đảng bộ đến khi Ban Chấp hành Trung ương chỉ định nhân sự ban chấp hành mới.

LÂM NGUYÊN