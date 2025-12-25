Xã An Long phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2025, Đảng bộ xã An Long (TPHCM) tạo dấu ấn mạnh mẽ, đặc biệt trong công tác dân vận và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phấn đấu đạt các chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Sáng 25-12, Đảng ủy xã An Long (TPHCM) tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2025, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã An Long tăng cường thực hiện các giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Đó là tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước, y tế, giáo dục. Triển khai các mô hình đô thị văn minh gắn với bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Năm 2025, thu ngân sách Nhà nước của xã An Long đạt hơn 257 tỷ đồng, vượt 15,95% dự toán; vận động xây tặng và sửa chữa 19 căn nhà theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí thực hiện 1,5 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ xã An Long trong năm 2025; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, nhất là công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số và chăm lo đời sống nhân dân.

Trao huy hiệu đảng cho các đảng viên Dịp này, Đảng ủy xã An Long trao Huy hiệu Đảng đợt Ngày 7-11 cho 4 đảng viên 45, 40 và 30 tuổi Đảng; khen thưởng 6 tập thể và 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2025.

VĂN CHÂU