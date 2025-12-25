Bảo đảm triển khai hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử thông suốt

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Văn phòng Quốc hội trong năm 2026 là vận hành Trang tin Hội đồng bầu cử quốc gia; triển khai Hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử bảo đảm thông suốt.

Ngày 25-12, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo tại hội nghị ghi nhận, trong năm 2025, Văn phòng Quốc hội đã bám sát, cụ thể hóa kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội, thiết lập và duy trì tốt cơ chế điều hành “rõ việc - rõ người - rõ tiến độ - rõ trách nhiệm - rõ kết quả”.

Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh kết luận hội nghị

Một trong những điểm nổi bật trong năm 2025 là, Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành thử nghiệm và đưa vào phục vụ các phiên họp Hệ thống phòng họp không giấy tờ; mở rộng thử nghiệm các nền tảng AI hỗ trợ rà soát hệ thống pháp luật, phân tích dữ liệu nghị trường và hỗ trợ xây dựng báo cáo chuyên đề, bước đầu hình thành môi trường làm việc có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

Năm 2025 cũng đánh dấu kết quả nổi bật trong công tác số hóa dữ liệu của Văn phòng Quốc hội, với việc hoàn thành số hóa 24.115 tài liệu với hơn 68.000 trang; cập nhật 6.169 tài liệu vào kho dữ liệu dùng chung (Q-Data), lần đầu tiên hình thành kho dữ liệu tập trung của Quốc hội, tạo nền tảng dữ liệu thống nhất phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định.

Quang cảnh hội nghị

Đáng lưu ý, trong công tác thông tin, tuyên truyền về các kỳ họp của Quốc hội, trung bình mỗi kỳ họp có khoảng 150.000 tin bài tuyên truyền. Nhờ việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp trí tuệ nhân tạo, ứng dụng App Quốc hội 2.0 đã giúp tiết kiệm thời gian nghiên cứu tài liệu cho đại biểu Quốc hội, đồng thời tài liệu kỳ họp cũng rất phong phú, linh hoạt.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Văn phòng Quốc hội cũng nêu rõ nhiều mục tiêu phấn đấu, theo đó, không tổ chức hội nghị nếu không thật sự cần thiết hoặc nội dung đã có văn bản hướng dẫn chi tiết, thực hiện tinh giản 10% số lượng hội nghị hàng năm. Phát biểu tại hội nghị phải ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm, không kể thành tích, diễn biến tình hình. Phát biểu khai mạc không quá 10 phút, phát biểu kết luận hội nghị không quá 50 phút; phát biểu tham luận không quá 10 phút. Đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xử lý thủ tục hành chính trên môi trường số và số hoá văn bản đạt từ 95% trở lên…

Văn phòng Quốc hội sẽ triển khai phục vụ hiệu quả các hoạt động, sự kiện trong năm 2026 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, trong đó tập trung tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam bảo đảm trang trọng, tiết kiệm. Đồng thời, tham mưu, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó vận hành Trang tin Hội đồng bầu cử quốc gia; triển khai Hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử bảo đảm thông suốt từ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đến Văn phòng Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh lưu ý, bước sang năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và là năm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ Quốc hội, đòi hỏi Văn phòng Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tham mưu, hiện đại hóa phương thức làm việc, bảo đảm thông suốt, chuyên nghiệp, hiệu quả.

ANH PHƯƠNG