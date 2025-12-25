Phương châm của năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”

Ngày 25-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng, trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 2.093 xã, phường.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tham dự tại điểm cầu trụ sở Trung ương Đảng có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hướng đi đúng, phù hợp xu thế

Theo báo cáo, năm 2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22-12-2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KH-CN, ĐMST và CĐS) quốc gia thực hiện khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai đến cấp xã. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 19 đoàn kiểm tra, giám sát các chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, nhiều nơi thực hiện quyết liệt, sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và người dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện nghị quyết; phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng, tạo khí thế mới trong toàn xã hội.

Nhiều chính sách mang tính đột phá được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho KH-CN, ĐMST và CĐS, nhất là về phân cấp, phân quyền, hợp tác công - tư, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Nguồn lực cho KH-CN, ĐMST và CĐS quốc gia được tăng cường, ngân sách đã đảm bảo ở mức 3%.

Chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến mới, các nền tảng trọng yếu như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID, cùng một số nền tảng chuyên ngành bước đầu phát huy hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ tăng mạnh, các tiện ích tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm.

Đến cuối 2025, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và trực tuyến toàn trình ở cấp Trung ương đạt 53,3% và 31,36%; cấp địa phương đạt 93,9% và 45%.

Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng mạnh, tiết kiệm khoảng 4.100 tỷ đồng. Cổng Dịch vụ công quốc gia hoàn thiện theo hướng “một cửa số” từ 1-7, hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chuyển đổi số trong hệ thống chính trị được đẩy mạnh, số hóa nhiều quy trình, các nền tảng điều hành, quản lý vận hành hiệu quả.

KH-CN, ĐMST và CĐS đã định hình cách làm bài bản, hướng đi đúng, phù hợp xu thế phát triển của thế giới. Thủ tướng đã ban hành danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 sản phẩm công nghệ chiến lược. Hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ tiếp tục tăng trưởng.

Đến cuối 2025, cả nước có gần 79.000 doanh nghiệp công nghệ, trong đó 51.984 doanh nghiệp đang hoạt động, 962 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH-CN; hơn 90% doanh nghiệp tự đầu tư R&D đổi mới công nghệ; khoảng 25% doanh nghiệp có văn bằng bảo hộ.

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí 44/139 về Chỉ số ĐMST toàn cầu; hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST duy trì đà phát triển và tăng cường kết nối quốc tế…

Hành động đột phá, lan tỏa kết quả

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với các yêu cầu đặt ra rất cao để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ ban hành 2 nghị quyết chiến lược về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên KH-CN và nghị quyết về các giải pháp chiến lược huy động nguồn lực để tăng trưởng 2 con số.

Điều này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng - mang tính nền tảng và cốt lõi của KH-CN, ĐMST, CĐS. Đây không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư nêu rõ, thống nhất xác định phương châm của năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”. Năm 2025, hoàn thành giai đoạn “khởi động, chạy đà”, năm 2026 phải chuyển ngay sang “tăng tốc”. Điều quyết định trong giai đoạn này là năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật hành động, kết quả đầu ra.

Mỗi bộ, ngành, địa phương cần chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang theo mục tiêu và sản phẩm; từ báo cáo tiến độ sang báo cáo hiệu quả; từ “có làm” sang “làm đến nơi đến chốn”.

Các cơ quan Trung ương và địa phương ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho hạ tầng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và nhân lực chất lượng cao; có cơ chế kiểm soát bảo đảm hiệu quả trong đầu tư thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, tạo chuyển biến lan tỏa.

Cơ quan Thường trực được giao rà soát chương trình công tác, xác định cụ thể những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực thực hiện, nhất là về cụ thể hóa khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; hoàn thiện hạ tầng, xây dựng nền tảng, cơ sở dữ liệu, phát triển công nghệ chiến lược, nhân lực công nghệ cao…

Các bên liên quan xác định lộ trình cụ thể cho từng công việc và phân bổ nguồn lực tương xứng để tập trung thực hiện.

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải hình thành cơ sở dữ liệu; triển khai quyết liệt 11 nhóm công nghệ chiến lược; toàn dân phải nâng cao trình độ công nghệ số.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và người dân. Mọi chính sách, nền tảng và dịch vụ, tiện ích phải đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả thực hiện; tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Song song đó, thúc đẩy ĐMST trong khu vực công thông qua phân cấp, chuẩn hóa quy trình, số hóa toàn diện, tạo điều kiện để chủ động khai thác dữ liệu và vận hành hiệu quả các nền tảng số dùng chung.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy KH-CN và ĐMST dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”, làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Cùng đó, ưu tiên phát triển các khu công nghệ cao, trung tâm ĐMST và đô thị thông minh như những không gian thử nghiệm, ứng dụng và lan tỏa; tập trung đầu tư, triển khai các công nghệ chiến lược tạo năng lực cạnh tranh lâu dài, huy động nguồn lực xã hội để đưa KH-CN, ĐMST và CĐS trở thành động lực then chốt của tăng trưởng 2 con số.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo, tháo gỡ rào cản, đồng thời là những “khách hàng” đầu tiên đặt hàng các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về KH-CN, ĐMST, CĐS. Qua đó, tạo thị trường khởi đầu cho kết quả nghiên cứu, sáng chế, tạo động lực cho doanh nghiệp, viện, trường.

TRẦN BÌNH