5G và quyết tâm, kỳ vọng của các nhà mạng viễn thông

Chiều 29-12, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Công nghệ thông tin Việt Nam (ICT Press Club) tổ chức tọa đàm “Thương mại hóa 5G đã tác động đến kinh tế Việt Nam ra sao?”, với sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông lớn, tập trung thảo luận về triển khai hạ tầng và phát triển mô hình kinh doanh trên nền tảng 5G.

Đại diện VNPT, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Công nghệ Tập đoàn VNPT, cho biết sau khi khai trương 5G cuối năm 2024, VNPT đang tăng tốc triển khai, phấn đấu đến năm 2026 phủ sóng 55%-60% dân số, ưu tiên khu đô thị, khu công nghiệp, cảng, sân bay và các khu vực có lưu lượng cao.

VNPT đã thử nghiệm các năng lực 5G như Network Slicing, Network API, cùng mô hình Private Network cho giáo dục đại học và Smart Factory, đồng thời tiếp tục mở rộng sang sân bay, cảng biển. Theo ông, thương mại hóa 5G chỉ hiệu quả khi doanh nghiệp và khách hàng cùng thay đổi mô hình tổ chức, đầu tư và cách thức sản xuất – kinh doanh.

Với MobiFone, ông Nguyễn Tuấn Huy, Phó Trưởng ban Công nghệ, cho biết mạng 5G đã được phủ sóng toàn quốc trong năm 2025, bước đầu tạo nền tảng cho kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới. MobiFone xác định 5G phục vụ chủ yếu cho thuê bao doanh nghiệp, nhà máy, nhất là trong các lĩnh vực thành phố thông minh, UAV, xe tự lái, đòi hỏi hạ tầng 5G dày và công nghệ tiên tiến. Dự kiến năm 2026, MobiFone sẽ đầu tư mạnh vào hạ tầng 5G và các nền tảng số.

Đại diện Viettel, bà Nguyễn Hà Thành, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, cho biết đến nay Viettel đã triển khai 30.000 trạm 5G, phủ 90% ngoài trời và 70% trong nhà, vượt cam kết với Chính phủ. Năm 2026, Viettel sẽ đầu tư thêm 15.000 trạm, nâng vùng phủ trong nhà và khu vực sâu từ 70% lên gần 85%. Theo bà, 5G được xác định là hạ tầng chiến lược quốc gia, vì vậy Viettel coi đầu tư 5G là xây dựng hạ tầng số cho đất nước.

Bà Nguyễn Hà Thành nhấn mạnh, sau khi phủ hạ tầng, thách thức tiếp theo là phát triển ứng dụng 5G. Hiện thuê bao 5G của Viettel chiếm 50% thuê bao mới, lưu lượng data tăng 15%-20%, mức độ hài lòng của khách hàng tăng 20%. Để 5G thực sự phát huy hiệu quả, cần sự tham gia của doanh nghiệp, startup và cộng đồng trong phát triển các ứng dụng trên nền tảng 5G, qua đó thúc đẩy kinh tế số, xã hội số.

TRẦN BÌNH