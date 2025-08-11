Tạo điều kiện phát triển công nghệ 5G/6G và các ứng dụng mới

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin sẽ có khuôn khổ pháp lý rõ ràng và ổn định hơn để đầu tư vào hạ tầng, nghiên cứu, phát triển và cung cấp các dịch vụ mới.

Các doanh nghiệp như SpaceX có thể được xem xét cấp phép tần số tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Với các quy định trong dự thảo điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia (vừa được Bộ KH-CN gửi Bộ Tư pháp thẩm định), các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin sẽ có khuôn khổ pháp lý rõ ràng và ổn định hơn để đầu tư vào hạ tầng, nghiên cứu, phát triển và cung cấp các dịch vụ mới.

Dự thảo bổ sung và điều chỉnh nhiều quy định về phân bổ tần số, tạo điều kiện phát triển các dịch vụ và công nghệ mới. Theo đó, băng tần 600 MHz được bổ sung cho hệ thống IMT (International Mobile Telecommunications; tạm dịch: viễn thông di động quốc tế), phù hợp với xu hướng phát triển của nhiều quốc gia và kết quả WRC-23. Việt Nam dự kiến sử dụng băng tần này cho phát triển công nghệ 5G/6G.

Băng tần 3400-3560 MHz và 6425-7125 MHz cũng được bổ sung cho IMT. Việc đưa các băng tần này vào quy hoạch sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai 5G/6G và các ứng dụng mới, đặc biệt là mạng 5G dùng riêng, tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp viễn thông và các ngành công nghiệp khác phát triển các dịch vụ sáng tạo.

Các băng tần khác như 806-824 MHz, 915-960 MHz, 1710-1880 MHz, 1900-2110 MHz, 2200-2300 MHz, 2300-2350 MHz, 2500-2600 MHz cũng được bổ sung hoặc điều chỉnh quy định cho IMT.

Cùng với đó, băng tần 5925-6425 MHz được bổ sung cho Wi-Fi, cho phép Việt Nam khai thác 500 MHz phổ tần cho công nghệ Wi-Fi 6E, 7, là xu hướng mới toàn cầu. Điều này sẽ nâng cao đáng kể chất lượng kết nối không dây tại gia đình, văn phòng, và các khu vực công cộng, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp với tốc độ truy cập nhanh hơn và dung lượng cao hơn. Quy định này đã tính toán để không gây nhiễu cho các hệ thống vệ tinh.

Đáng lưu ý, dự thảo bổ sung và sửa đổi một số quy định về tần số cho hệ thống thông tin vệ tinh, bao gồm vệ tinh cố định và vệ tinh di động theo hướng xem xét cấp phép thí điểm có giới hạn cho các doanh nghiệp thông tin vệ tinh cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam; bao gồm cả việc cấp phép thí điểm cho SpaceX Việt Nam cung cấp dịch vụ trên các băng tần và điều kiện kỹ thuật tương tự.

Nhiều quy định mới cho các đài đặt trên tàu thuyền (ship station), đài đặt trên tàu mặt đất (ship earth station) và đài vô tuyến nghiệp dư (amateur station); các dịch vụ như thông tin hàng không di động, vô tuyến dẫn đường, khai thác vũ trụ, nghiên cứu vũ trụ, đài thiên văn… cũng được bao gồm trong dự thảo nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả và tránh nhiễu cho các hệ thống hiện có.

ANH PHƯƠNG