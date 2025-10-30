6 doanh nghiệp nhận Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc 2025 của EuroCham

Tối 30-10, tại TPHCM, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc 2025, vinh danh 6 doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và đóng góp cộng đồng.

Tập đoàn Becamex của TPHCM (Việt Nam) nhận giải đổi mới kinh doanh tại lễ trao giải. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Giải thưởng năm nay được phân theo quy mô doanh nghiệp, bổ sung hạng mục “Tác động cộng đồng” do cộng đồng bình chọn. Cụ thể:

- Giải Doanh nghiệp xanh của năm: Công ty TNHH De Heus Việt Nam và Công ty CP Turn Green Holding.

- Giải Đổi mới kinh doanh: Tổng Công Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC Corp) và Công ty CP Many Touches.

- Giải Tác động cộng đồng: Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam và Công ty TNHH Cicor Việt Nam.

Doanh nghiệp nhận Giải thưởng tại lễ trao giải. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham, khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy đầu tư, hoàn thiện môi trường kinh doanh và lan tỏa giá trị phát triển xanh.

Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao vai trò cầu nối của EuroCham trong suốt quá trình hợp tác Việt Nam – EU, đồng thời cam kết TPHCM sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp châu Âu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như tài chính, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: ĐÌNH DƯ

ĐÌNH DƯ