86% người tiêu dùng chọn dinh dưỡng thực vật

Nắm bắt nhu cầu sử dụng thực phẩm chay ngày càng gia tăng của người tiêu dùng, thị trường đã xuất hiện sản phẩm thương mại phô mai chay từ bí đỏ, súp sầu riêng, thịt nướng làm từ nấm và plant based hoàn toàn từ thực vật.

Tại Việt Nam, thịt thực vật hiệu Beyond Meat (Mỹ) do tỷ phú công nghệ Bill Gates đầu tư được bán tại một số hệ thống Organicfood, Namanmarket… với giá 1,2-1,8 triệu đồng/kg, với 3 dòng chính là thịt xay, xúc xích và burger. Tuy nhiên, do thực phẩm chay hiện chủ yếu phải nhập khẩu với giá thành cao nên gần đây rất nhiều doanh nghiệp Việt đã nhập cuộc hăng hái với những ý tưởng sáng tạo từ tài nguyên bản địa để mang tới thị trường các sản phẩm độc đáo.

Công ty Vinamit tham gia với thịt mít non Vegan, Công ty Thực phẩm Chay Cây Đề đã đầu tư 3 tỷ đồng làm sản phẩm thịt từ thực vật và đẩy mạnh ra thị trường với thương hiệu Vmeat…

Hay Công ty TNHH Thực phẩm Chay Bảo An gần đây đã ra mắt dòng sản phẩm thịt thực vật được chế biến hoàn toàn từ nông sản là đậu nành và mít non. Đây là sản phẩm được chế biến phần lớn từ nguồn nông sản trong nước thành hơn 50 món ăn khác nhau… Điều đáng mừng là những sản phẩm này khi ra mắt thị trường đều được người tiêu dùng đón nhận và chọn lựa.