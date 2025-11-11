Acecook Việt Nam ra mắt website mới

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã chính thức ra mắt giao diện website mới tại địa chỉ https://acecookvietnam.vn. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp, hướng đến nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng tính minh bạch và gắn kết sâu hơn với cộng đồng.

Acecook Việt Nam ra mắt Website giao diện mới nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng

Thiết kế hiện đại – Gắn kết người dùng ở mọi điểm chạm

Website mới của Acecook Việt Nam tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp và định vị thương hiệu đồng nhất. Giao diện mang hai gam màu chủ đạo đỏ – trắng đặc trưng, mang đến năng lượng, sự tin cậy, vừa thể hiện tinh thần Nhật Bản - một phần bản sắc của Acecook suốt gần ba thập kỷ.

Website sử dụng tông màu chủ đạo đỏ - trắng, thể hiện rõ bản sắc của doanh nghiệp

Cấu trúc menu (các chuyên mục) được thiết kế tối giản, dễ thao tác, giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy mọi thông tin cần thiết về doanh nghiệp. Cùng với hệ thống hình ảnh và banner chất lượng cao được đầu tư chỉn chu, tái hiện sinh động các dòng sản phẩm cùng chiến dịch thương hiệu, truyền tải thông điệp “Cook happiness through innovation” – “Đổi mới nâng tầm hạnh phúc” một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Bên cạnh đó, nền tảng kỹ thuật của website còn được nâng cấp về bảo mật và hiệu năng, đạt chuẩn theo đánh giá của Google, đảm bảo chất lượng cho quá trình truy cập của người dùng: nhanh hơn, ổn định hơn.

Đặc biệt, nội dung website không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, thông tin doanh nghiệp, tin tức mà còn cấu trúc đa dạng, đáp ứng nhiều nhóm đối tượng, khi mở rộng sang các chủ đề về Đảm bảo chất lượng, phát triển bền vững và mở rộng toàn cầu (Go Global), hỏi đáp thông tin (Help Center). Điều này cũng thể hiện rõ nét chiến lược của Acecook Việt Nam để chinh phục tầm nhìn: “Trở thành doanh nghiệp thực phẩm tổng hợp bền vững và vươn tầm thế giới”.

Minh bạch chất lượng – Củng cố niềm tin người tiêu dùng

Nổi bật trong hệ thống nội dung là chuyên mục “Đảm bảo chất lượng” giúp người xem dễ dàng hiểu rõ cách Acecook Việt Nam kiểm soát chất lượng sản phẩm – từ khâu chọn nguyên liệu đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Tại đây cung cấp thông tin khá chi tiết, đầy đủ và cụ thể về quy trình sản xuất, năng lực phòng thí nghiệm và các chứng nhận an toàn thực phẩm với hình ảnh minh họa từ thực tế tại doanh nghiệp, giúp người xem dễ hình dung, mang lại sự tin cậy và minh bạch, giúp củng cố niềm tin cho những đã và đang ủng hộ Acecook Việt Nam - đặc biệt là người tiêu dùng và đối tác. Chuyên mục này cũng giới thiệu các chứng nhận quốc tế như ISO, HACCP, BRCGS, IFS cùng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế – khẳng định năng lực vận hành và cam kết chất lượng trên phạm vi thế giới.

Website gây ấn tượng với chuyên mục “Help Center” hoạt động như kênh giao tiếp trực tiếp với người tiêu dùng, tích hợp hệ thống câu hỏi (FAQ) và phản hồi thông minh thông qua mẫu (form), giúp Acecook Việt Nam tiếp nhận, xử lý ý kiến khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

Website mới với nhiều nâng cấp và cải tiến nhằm tăng cường việc cung cấp và minh bạch thông tin của doanh nghiệp

Kho thông tin sản phẩm và ẩm thực phong phú

Chuyên mục “Sản phẩm” được đầu tư kỹ lưỡng, mỗi sản phẩm đều có trang thông tin riêng, bao gồm đầy đủ hình ảnh, thành phần, giá trị dinh dưỡng và hướng dẫn sử dụng chi tiết. Đặc biệt, Acecook còn đẩy mạnh trang con “Góc ẩm thực” (https://gocamthuc.acecookvietnam.vn/), mang đến cho khách hàng những cách chế biến sản phẩm theo nhiều công thức đa dạng, dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu và sở thích cá nhân trong việc sáng tạo món ăn theo phong cách riêng, phù hợp với xu hướng sống năng động của giới trẻ hiện nay.

Câu chuyện 30 năm – Hành trình phát triển bền vững

Website mới không chỉ là kênh thông tin, mà còn là nơi kể lại hành trình 30 năm cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực của Acecook Việt Nam. Trong chiến lược phát triển mới, chuyên mục “Phát triển bền vững” được mở rộng, cập nhật thường xuyên các hoạt động phát triển hài hòa cùng xã hội và môi trường, chú trọng tạo giá trị tích cực cho cộng đồng - thể hiện rõ tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đồng thời, chuyên mục “Go Global” – trước đây là trang Xuất khẩu riêng – nay được tích hợp vào hệ thống chính, giúp người dùng dễ dàng cập nhật thông tin về sản phẩm nội địa, sản phẩm xuất khẩu, mạng lưới toàn cầu và hoạt động của Acecook tại hơn 40 quốc gia, khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Biểu tượng của tinh thần đổi mới – Bước tiến cho hành trình mới

Kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên, Acecook Việt Nam tiếp tục kiên định với tầm nhìn “Trở thành doanh nghiệp cung cấp thực phẩm tổng hợp bền vững và vươn tầm thế giới.”

Website mới không chỉ là bước tiến trong hành trình chuyển đổi số, mà còn là lời tri ân gửi đến hàng triệu khách hàng đã đồng hành suốt ba thập kỷ.

Không chỉ là bước tiến trong hành trình chuyển đổi số, website mới giúp Acecook Việt Nam gắn kết hơn với người tiêu dùng, đối tác, cộng đồng

Với tinh thần “Cook Happiness Through Innovation” – Đổi mới nâng tầm hạnh phúc, Acecook Việt Nam cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sáng tạo, gắn kết cộng đồng và kiến tạo hạnh phúc bền vững cho người tiêu dùng, nhân viên và xã hội.

THANH BÌNH