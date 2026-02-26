Ngày vía thần tài: 'Rước vía vàng' an yên cho cả 4 mùa trong năm

Để chuẩn bị đa dạng sản phẩm cho ngày Vía Thần tài năm nay, nhiều doanh nghiệp vàng đã điều chỉnh chiến lược, chuyển từ sản phẩm trọng lượng lớn sang vàng miếng Thần Tài và vàng nhẫn loại nhỏ 1–3 phân, nhằm phù hợp khả năng tài chính và nhu cầu mua lấy may của người dân.

Khách hàng hào hứng tham gia chương trình "Giao quẻ vàng son - Rước vía Thần tài" tại Bảo Tín Mạnh Hải trong ngày mùng 10 tháng Giêng

Sôi động ngày “vía Thần tài”…

Ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại TPHCM, trong ngày 26-2 (mùng 10 tháng Giêng) như Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải (608 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ), tiệm vàng Mi Hồng (đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định), Công ty SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ), Cửa hàng PNJ Next (đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao) khách đã đến chờ mua các sản phẩm vàng, bạc tích trữ cũng như trang sức khá nhộn nhịp và sôi động từ hôm qua mùng 9 tháng Giêng đến hôm nay. Các cửa hàng vàng đều có rất nhiều khách hàng xếp hàng đợi mua đông hơn năm ngoái dẫu hôm nay TPHCM có mưa trái mùa từ sáng sớm và giá vàng năm nay tăng cao đột biến so với những năm trước. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc tại TPHCM cho biết hôm nay đều mở cửa sớm từ 6 giờ 30 sáng trong ngày Vía Thần Tài và phục vụ đến khi hết khách mua sắm.

Rất đông khách hàng đến mua vàng trong ngày Vía Thần tài tại Bảo Tín Mạnh Hải

“Bản vị nhỏ” lên ngôi

Trao đổi với ông Trương Quang Đạt, Chánh văn phòng Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải cho biết: "Ghi nhận thực tế trên toàn hệ thống từ Hà Nội đến TPHCM, lượng khách năm nay tăng trưởng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, sự bùng nổ không chỉ nằm ở các cửa hàng truyền thống mà còn đến từ các điểm bán mới định chuẩn của Bảo Tín Mạnh Hải tại Cầu Giấy, Linh Đàm (Hà Nội) và cơ sở vừa ra mắt tại Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM). Con số này phản ánh niềm tin rất lớn của thị trường vào vàng tích lũy trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Vàng bản vị nhỏ rất được khách hàng ưa chuộng trong năm nay

"Năm nay, chúng tôi quan sát thấy một sự chuyển dịch rõ rệt trong hành vi tiêu dùng: 'Bản vị nhỏ' lên ngôi: thay vì mua số lượng lớn, khách hàng ưu tiên các bản vị nhỏ như Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ và Kim Gia Bảo 1 chỉ. Điều này cho thấy vàng đã trở thành sản phẩm 'tích lũy quốc dân', phù hợp với mọi túi tiền từ Gen Z đến các gia đình trẻ. Mua vàng vì giá trị văn hóa: khách hàng hiện nay không chỉ mua vàng miếng thô cứng mà tìm kiếm những sản phẩm có tính thẩm mỹ và phong thủy cao như bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng. Họ mua để 'rước vía' an yên cho cả 4 mùa trong năm. Vàng cũng có thể sưu tầm: với việc ra mắt BST tứ quý, Bảo Tín Mạnh Hải nhận ra rằng người dân có nhu cầu mua vàng không chỉ vì văn hoá và thói quen tích luỹ mà còn bởi niềm vui khi sưu tầm đủ bộ”, theo ông Đạt chia sẻ.

Đặc biệt, từ 1-2 đến 28-2-2026, người dân TP Hồ Chí Minh còn háo hức tham gia trải nghiệm chuỗi hoạt động "Bắt Vía Vàng" tại cửa hàng của BTMH để có cơ hội nhận ngay Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng 0.1 chỉ cực kì dễ dàng và hàng nghìn phần quà thú vị. Năm 2026 Bảo Tín Mạnh Hải đã thực hiện một bước tiến lớn về công nghệ và mô hình để phục vụ khách hàng tốt hơn. Giải quyết bài toán 'xếp hàng', đẩy mạnh hệ thống đặt hàng Online và thanh toán trước qua website. Khách hàng có thể thảnh thơi chọn sản phẩm và ghé cửa hàng nhận lộc trong vài phút qua quầy ưu tiên, hoặc chọn dịch vụ ship tận nơi bảo mật tuyệt đối. BTMH không chỉ bán vàng mà còn cung cấp kiến thức đầu tư thông minh cho người mới bắt đầu. Chăm sóc đa kênh để hỗ trợ khách hàng cập nhật giá vàng và ưu đãi một cách chính xác nhất.

