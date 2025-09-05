Giáo dục

Ấm áp lễ khai giảng năm học mới trên quần đảo Trường Sa

Hòa chung không khí khai giảng năm học 2025-2026 trên cả nước, sáng 5-9, tiếng trống trường đã ngân vang trên các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây, quần đảo Trường Sa thân yêu. 

Thông tin từ Quân chủng Hải quân, trước ngày khai giảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh đã chung tay vệ sinh môi trường, trang trí lớp học, chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Trên sân trường rực rỡ cờ hoa, các em học sinh trong bộ đồng phục tinh tươm hân hoan bước vào năm học mới, trong niềm xúc động của cha mẹ, thầy cô và những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đặc khu Trường Sa - vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, luôn đối mặt nhiều khó khăn về thời tiết, cơ sở vật chất và cách xa đất liền. Bởi vậy, lễ khai giảng ở nơi đây mang ý nghĩa đặc biệt: khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, tiếp thêm động lực để thầy và trò vượt khó, vươn lên.

Tại buổi lễ, chỉ huy các đảo và lãnh đạo địa phương đã tặng quà, động viên thầy trò, bày tỏ niềm tin vào thế hệ trẻ Trường Sa - những mầm xanh luôn chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.

Lễ khai giảng trên quần đảo Trường Sa không chỉ là ngày hội của thầy và trò, mà còn là minh chứng cho tình quân - dân gắn bó, tô thắm thêm sắc màu tựu trường trên khắp mọi miền Tổ quốc.

>> Một số hình ảnh trong ngày khai giảng ở Trường Sa:

Niềm vui tới trường trên Đặc khu Trường Sa.jpg
Niềm vui tới trường trên Đặc khu Trường Sa
Học sinh Đặc khu Trường Sa cất tiếng hát Quốc ca.jpg
Học sinh Đặc khu Trường Sa cất tiếng hát Quốc ca
nụ cười tươi vui năm học mới.jpg
Nụ cười tươi vui chào năm học mới
cháu đại diện cho các học sinh Đặc khu Trường Sa phát biểu.jpg
Đại diện học sinh Đặc khu Trường Sa phát biểu trong lễ khai giảng
tiếng trống trường từ đảo Sơn Tử Tây.JPG
Tiếng trống trường từ đảo Song Tử Tây
Chào cờ nhân dịp năm học mới trên đảo Song Tử Tây.jpg
Chào cờ nhân dịp năm học mới trên đảo Song Tử Tây
Cán bộ chiến xsix bieur diễn nhân lễ Khai giảng.JPG
Cán bộ chiến sĩ biểu diễn văn nghệ tại lễ khai giảng
Tung tăng tới trường trên đảo Đá Tây.JPG
Tung tăng tới trường trên đảo Đá Tây
thày trò Đặc khu Trường Sa tung tăng năm học mới.jpg
Đại diện chính quyền đảo Trường Sa phát biểu.jpg
Đại diện chính quyền đảo Trường Sa phát biểu
Thầy giáo ân cần quan tâm các trò đầu năm mới.jpg
Thầy giáo ân cần quan tâm các trò đầu năm mới
Lãnh đạo chỉ huy, đảo Đá Tây tặng sách vở cho các cháu nhân dịp năm học mới.jpg
Lãnh đạo chỉ huy, đảo Đá Tây tặng sách vở cho các cháu nhân dịp năm học mới
Các thầy chăm lo cho các học trò đầu năm học.JPG
Các thầy chăm lo cho các học trò đầu năm học
ánh mắt trẻ thơ năm học mới.jpg
Ánh mắt trẻ thơ năm học mới
ĐỖ TRUNG

