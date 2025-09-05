Lãnh đạo TPHCM dự lễ khai giảng năm học mới

Sáng nay, 5-9, các đồng chí lãnh đạo TPHCM đã hòa cùng niềm vui ngày khai giảng năm học mới 2025-2026 với thầy cô, học sinh các trường học trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đến dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa, TPHCM).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường THPT Trần Phú. Ảnh: VIỆT DŨNG

Năm học 2025-2026, Trường THPT Trần Phú có 17 lớp học sinh khối lớp 10 nhập học.

Trường THPT Trần Phú được thành lập vào năm 1980 với danh nghĩa phân hiệu của trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Một năm sau, trường chính thức mang tên trường THPT Trần Phú - Ngôi trường vinh dự mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hiện tại, trường có 56 phòng học đạt chuẩn và đầy đủ các phòng chức năng. Ở các sảnh và mỗi dãy hành lang, trường bố trí các góc học tập cá nhân và làm việc nhóm cho học sinh.

Học sinh Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa) chào đón năm học mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Chủ tịch nước có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường THPT Trần Phú. Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao tặng Trường THPT Trần Phú màn hình LED 86 inch phục vụ giảng dạy.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước đến Trường THPT Trần Phú

Trường THPT Trần Phú cũng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ với số tiền hơn 40 triệu đồng.

Học sinh Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa) tại lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Cũng trong sáng nay, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, đã đến dự lễ khai giảng và chúc mừng thầy trò Trường THCS-THPT Hồng Hà nhân đầu năm học mới.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, dự lễ khai giảng và trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua Chính phủ đến Trường THCS-THPT Hồng Hà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

TS Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dịp này, Trường THCS-THPT Hồng Hà đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua Chính phủ. TS Hà Thị Kim Sa, Chủ tịch Hội đồng trường - Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

* Hòa cùng không khí phấn khởi của hàng chục triệu học sinh, sinh viên cả nước, gần 250 học sinh đang theo học tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh (xã Bình Hưng, TPHCM) nô nức tham dự Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 vào sáng 5-9.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Kế Toại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; Phạm Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy, Chủ HĐND xã Bình Hưng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dự lễ khai giảng tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ niềm vui khi được hòa trong không khí ngày khai trường rất đặc biệt cùng học sinh tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh. Đồng chí ghi nhận, biểu dương các thầy cô giáo đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là chăm sóc các em học sinh không may có hoàn cảnh đặc biệt trong cuộc sống.

Nhân dịp năm học mới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe các thầy cô tại trung tâm và hy vọng các thầy cô sẽ đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt khó trong mọi hoàn cảnh để tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của mình. Đồng chí mong phụ huynh quan tâm để cùng nhà trường cộng đồng trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ nâng đỡ các cháu trong học tập và cuộc sống.

Đồng chí Tăng Hữu Phong dự lễ khai giảng tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Học sinh tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh chào đón năm học mới. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, Báo Tuổi Trẻ - Quỹ Thiện Tâm trao tặng 408 triệu đồng để chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động của Trung tâm; Quỹ Thiện nguyện Cánh Cam cũng trao 83 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trung tâm.

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh cũng trao học bổng đến 50 học sinh hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt và phát động chương trình quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Sáng 5-9, tại Trường THPT Trung Phú (xã Phú Hòa Đông, TPHCM), hơn 2.200 học sinh háo hức dự lễ khai giảng năm học 2025-2026. Đến dự có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; lãnh đạo phường Phú Hòa Đông, cùng đông đảo thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Đồng chí Đặng Minh Thông trao Huân chương Lao động hạng Nhì đến tập thể Trường THPT Trung Phú. Ảnh: CẨM TUYẾT

Dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của tập thể trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Thầy Lê Đức Chinh, Hiệu trưởng Trường THPT Trung Phú, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CẨM TUYẾT

Tại buổi lễ, thầy Lê Đức Chinh, Hiệu trưởng Trường THPT Trung Phú bày tỏ niềm tự hào khi nhà trường được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. “Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm để thầy trò Trường THPT Trung Phú tiếp tục phấn đấu, giữ vững truyền thống dạy tốt, học tốt, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Thành phố và đất nước”, thầy Lê Đức Chinh khẳng định.

Học sinh Trường THPT Trung Phú rạng rỡ ngày khai giảng. Ảnh: CẨM TUYẾT

Sau phần nghi thức của nhà trường, tập thể thầy cô và học sinh nhà trường cùng theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 (được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1).

Hôm nay, 5-9, lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới. Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30, với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và gần 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước. Đây là lễ khai giảng đặc biệt “2 trong 1” khi lần đầu tiên gần 30 triệu học sinh, sinh viên cả nước cùng tham dự lễ khai giảng chung qua truyền hình trực tiếp VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và tất cả cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới. Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây cũng là thời điểm đất nước chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên phát triển mới - hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc.

NHÓM PHÓNG VIÊN