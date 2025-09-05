26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước tham dự Lễ khai giảng "đặc biệt"

Lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hoà, TPHCM háo hức chào năm học mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30 sáng nay 5-9, với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.

Đây là lễ khai giảng đặc biệt “2 trong 1” khi lần đầu tiên gần 30 triệu học sinh, sinh viên cả nước cùng tham dự lễ khai giảng chung qua truyền hình trực tiếp VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và tất cả cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh, sinh viên biểu diễn văn nghệ tại lễ khai giảng "đặc biệt"

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây cũng là thời điểm đất nước chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên phát triển mới - hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc.

Từ 6 giờ sáng, các thầy cô Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Hà Đông, Hà Nội đã đến trường để chào đón học sinh. Ảnh: PHAN THẢO

Các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Hà Đông, Hà Nội hân hoan trong lễ khai giảng. Ảnh: PHAN THẢO

Đặc biệt, trước thềm lễ khai giảng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD-ĐT. Nghị quyết tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với GD-ĐT; khẳng định giáo dục luôn là một thành tố gắn liền và quyết định sự phát triển của đất nước; cho thấy sự nhất quán quan điểm GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Đây là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Thiếu tá Nguyễn Thị Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị là “mẹ nuôi” cháu Mai Thị Như Tuyền và Mai Quốc Tuấn (học sinh tiểu học xã Hướng Phùng) theo Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” đưa các con đi khai giảng. Ảnh: VĂN THẮNG

Ngành giáo dục đang đứng trước cơ hội chưa từng có. Vì thế, Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 là dịp ôn lại truyền thống, ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành giáo dục đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước ta, qua đó khơi dậy trách nhiệm trong toàn ngành giáo dục và toàn xã hội trước yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bộ Quốc gia Giáo dục đã được thành lập (28-8-1945) với nhiệm vụ xây dựng một nền giáo dục hoàn toàn mới, của dân, do dân và vì dân. Trong giai đoạn 1945 - 1954, phong trào Bình dân học vụ và Bổ túc văn hóa là một kỳ tích, xóa mù chữ cho hàng triệu người và nâng cao dân trí. Hệ thống trường lớp không ngừng được mở rộng để đào tạo nguồn nhân lực cốt cán cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc… Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, những đóng góp to lớn của ngành giáo dục đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, trong đó có những thành tựu, đóng góp của ngành GD-ĐT”; “Lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, GD-ĐT có vai trò đặc biệt quan trọng đối với những kỳ tích phát triển của dân tộc”. Với những đóng góp quan trọng đó, Bộ GD-ĐT vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 1 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 Huân chương Độc Lập, 3 Huân chương Lao Động, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc…

PHAN THẢO