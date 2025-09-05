Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026

Đúng 8 giờ sáng 5-9, Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục - đào tạo trên cả nước.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 được kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.

>> Hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026:

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, dự lễ khai giảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, sáng 5-9

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Sinh viên Kiều Tuấn Định đại diện cho học sinh - sinh viên phát biểu tại lễ khai giảng sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC

