Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026

Đúng 8 giờ sáng 5-9, Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục - đào tạo trên cả nước.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ ban ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra từ 8 đến 9 giờ 30, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo với sự tham dự của khoảng 1,7 triệu thầy cô giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước.

>> Hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026:

z6978287226404_af3b794aca7d9ca89cbeeb796a5debe4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC
z6978237389371_1688957b6aeb8079b0e680f253e71dca.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC
PMC.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978237563670_d511b89d1cef8a9e784ce3cb3c04ec1c.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Ảnh: QUANG PHÚC
z6978436655681_91be6bc180237c2024090eff91a80936.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, dự lễ khai giảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, sáng 5-9
z6978352893914_32a5b2f0c12a9599fa61609f035d32b7.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978374588671_afa4cc469deb39dfee5b0585a7782371.jpg
z6978389181665_bba43a21bca072bd2a8278934a498eab.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978389407244_0237dca049f1212b6983990d39fd7186.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978389433487_3486fbb8722d55b185842a8bc577cdf3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978432074424_9a5e6bbc26b4c2b67d2085c31ffcfc35.jpg
z6978432007951_17654b9256cf1e3c5080513b9a07ef59.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978451594597_7e9c61da806489356edc97312ad5c73f.jpg
Sinh viên Kiều Tuấn Định đại diện cho học sinh - sinh viên phát biểu tại lễ khai giảng sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978543843119_2265c07ed915b864188f00f58e018dbd.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978545405108_49d28db451fea4ca3f7503aed86f3db9.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978545431151_30f019762fab3fa5a768148a13a98b27.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC
z6978654932797_ecf39be7090f01a29f975eca67f08403.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026, sáng 5-9. Ảnh: QUANG PHÚC
NHÓM PHÓNG VIÊN

