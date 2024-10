Âm nhạc ABBA làm say đắm hàng ngàn khán giả TPHCM

Arrival From Sweden trong đêm diễn The Music of ABBA

Chương trình The Music of ABBA (Âm nhạc ABBA) diễn ra tối qua, 5-10 tại Nhà hát Hòa Bình đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với những màn trình diễn sống động, tái hiện chân thực tinh thần của những bản hit bất hủ một thời.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Kỷ niệm 55 quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thuỵ Điển, do Nhà hát lớn Hà Nội, Dàn Nhạc Giao Hưởng Sài Gòn (Saigon Philharmonic Orchestra - SPO) và VietShow với sự hỗ trợ của Bộ VH-TT-DL mang Tour lưu diễn The Music of ABBA (Âm nhạc của ABBA) của nhóm nhạc Arrival From Sweden đến Việt Nam từ ngày 5 đến 12-10. Đây không chỉ là đêm nhạc đơn thuần mà còn là cầu nối văn hóa đặc biệt giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ bền chặt hai nước.

Với những bản hit kinh điển như Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo…, Arrival From Sweden đã mang đến một đêm diễn đầy cảm xúc, tái hiện chân thực tinh thần của ABBA và làm say đắm trái tim của khán giả Việt Nam. Không khí sôi động của buổi biểu diễn đã đưa khán giả trở về những năm tháng hoàng kim của disco, khi mà âm nhạc là nguồn cảm hứng bất tận cho công chúng.

Trong đêm nhạc, 70 nghệ sĩ dàn nhạc Saigon Philharmonic Orchestra (Việt Nam) “chơi” nhạc của ABBA cùng với các nghệ sĩ của Arrival From Sweden. Đặc biệt, trong tour lưu diễn còn có sự góp mặt của nghệ sĩ DrumsetÅke Sundqvist, là nhạc công của ban nhạc gốc ABBA.

Song song với đêm nhạc, chương trình còn là lời mời du khách khám phá vẻ đẹp TPHCM đầy màu sắc, năng động. Đây là sự kiện nổi bật, là cơ hội để ngành du lịch thành phố quảng bá hình ảnh văn hóa đất nước, con người Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Chương trình The Music of ABBA sẽ tiếp tục hành trình tại Việt Nam: Đảo Ký ức Hội An - Hội An (ngày 8-10), Cung hội nghị quốc tế Ariyana - Đà Nẵng (ngày 9-10), Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế - Ninh Bình (ngày 11-10), Quảng trường Nhà hát lớn - Hà Nội (ngày 12-10).

Dự kiến, mỗi địa điểm có khoảng 8.000 đến hơn 10.000 khán giả. Ban tổ chức cho biết sẽ hoạt động đấu giá một số kỷ vật gắn liền với ABBA như đĩa than, nhạc cụ đã từng theo họ lưu diễn nhiều nơi trên thế giới…

Arrival From Sweden được thành lập bởi Vicky Zetterberg vào năm 1995 tại Gothenburg, Thụy Điển và nhanh chóng trở thành một trong những ban nhạc trình diễn ABBA nổi tiếng, bán chạy nhất thế giới. Kể từ khi bắt đầu vào năm 1995, ban nhạc đã lưu diễn ở 70 quốc gia, xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, phát thanh trên khắp thế giới. Riêng trong năm 2024, ARRIVAL có 80 buổi biểu diễn trên thế giới.

>> Một số hình ảnh trong đêm diễn tại TPHCM:

TIỂU TÂN