Ấn Độ: Nhập khẩu than đá từ Nga tăng gấp 3 lần

Công ty nghiên cứu Big Mint cho biết, lượng than luyện kim Ấn Độ nhập khẩu từ Nga đã tăng gấp 3 lần trong 3 năm qua lên khoảng 15,1 triệu tấn trong giai đoạn 2023-2024, tương đương 21% thị phần, chủ yếu do giá thấp hơn.

Trong giai đoạn 2021-2022, nhập khẩu than luyện kim từ Nga đạt mức 5,1 triệu tấn, chỉ chiếm 8% trong tổng lượng nhập khẩu 65,6 triệu tấn của Ấn Độ. Nhập khẩu than luyện kim từ Nga đã tăng lên 11,3 triệu tấn trong giai đoạn 2022-2023, chiếm 16% trong tổng số 69,9 triệu tấn than nhập khẩu của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trong giai đoạn 2023-2024, tổng lượng than nhập khẩu của Ấn Độ là 73,2 triệu tấn. Theo các nhà phân tích của BigMint, chi phí và lợi ích là nguyên nhân chính khiến nhập khẩu than luyện kim từ Nga tăng mạnh.

THU GIANG