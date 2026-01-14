An Giang: Nhiều hoạt động thiết thực tại chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” nhằm chăm lo cho gia đình khó khăn ở khu vực biên giới

Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang sẽ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức chương trình điểm tại xã Vĩnh Xương trong 2 ngày 26 và 27-1 (tức ngày 8 và 9-12 Âm lịch). Tại chương trình, Ban Tổ chức dự kiến trao tặng 1 căn nhà cho hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 100 suất quà tết cho các gia đình chính sách, người có uy tín, hộ nghèo và cận nghèo.

Dịp này, chương trình cũng sẽ trao tặng 20 xe đạp cho các học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và học sinh nghèo vượt khó; đồng thời tổ chức “Gian hàng 0 đồng” phục vụ bà con.

Đối với các đồn biên phòng còn lại trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, căn cứ vào điều kiện thực tế và nguồn lực xã hội hóa, các đơn vị sẽ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình tại địa bàn phụ trách, thời gian dự kiến từ ngày 26-1 đến 7-2.

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 được tổ chức nhằm huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, góp phần giúp người dân vui Xuân, đón Tết Qua đó, chương trình thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc; đồng thời khẳng định tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đối với nhân dân khu vực biên giới.

