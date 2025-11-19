"Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" ở biên giới

Được sự đồng ý của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ngày 19-11, Đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết do nhà báo Trương Thành Trung, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết làm trưởng đoàn, và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc phối hợp triển khai thực hiện Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Vinh

Về phía Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có Đại tá Đỗ Quang Thấm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Nhà báo Trương Thành Trung, Tổng b iên tập Báo Đại đ oàn k ết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Vinh

Làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền

Tại buổi làm việc, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thông tin sơ bộ về tình hình biên giới và kết quả triển khai phối hợp Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” thời gian vừa qua.

Theo Đại tá Đỗ Quang Thấm, những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh… Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội khu vực biên giới. Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới cũng như tăng cường sức mạnh đại đoàn kết giữa các đơn vị đất liền với tuyến biên giới.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Vinh

Đặc biệt, chương trình hỗ trợ nhân dân ở khu vực biên giới được bộ đội biên phòng thực hiện rất tốt. Trong thời gian qua, Báo Đại đoàn kết cũng có sự phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả với bộ đội biên phòng.

Ngoài việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết giúp cho nhân dân, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn, báo đã tham gia nhiều hoạt động cùng với bộ đội biên phòng giúp đỡ nhân dân, tặng hàng ngàn suất quà cho nhân dân thông qua những dịp như là Ngày hội Biên phòng toàn dân… thông qua đó đã chia sẻ cùng những khó khăn của đồng bào biên giới.

Ngoài công tác phối hợp trên, báo cũng đã thông tin các tình hình, hoạt động của bộ đội biên phòng, các hoạt động phối hợp, qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của biên phòng trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc. Ảnh: Quang vinh

“Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Báo Đại đoàn kết thời gian tới trong việc tuyên truyền về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia cũng như các hoạt động an sinh xã hội khu vực biên giới…”, Đại tá Đỗ Quang Thấm nhấn mạnh.

Tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”

Phát biểu tại buổi làm việc, nhà báo Trương Thành Trung, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho biết, Báo Đại đoàn kết đã có hơn 84 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, báo có nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với nhân dân. Ngoài ra, báo còn làm tốt các nhiệm vụ tuyên truyền khác, đó là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các lĩnh vực liên quan đến giám sát, phản biện xã hội.

Ngoài các nội dung tuyên truyền, trong quyết định về chức năng và nhiệm vụ, báo còn tổ chức các sự kiện, các hoạt động khác để lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đến đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho Báo Đại đ oàn k ết. ả nh: Quang Vinh

Đầu tháng 10-2025, Báo Đại đoàn kết tổ chức chương trình rất quy mô đó là Chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi”. Đặc biệt, chương trình này được sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng của 4 địa phương địa đầu của Tổ quốc…

Bên cạnh đó, báo cũng vừa tổ chức Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”, tôn vinh các giá trị tích cực cho cộng đồng; Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025, tôn vinh những sáng kiến xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật…

Ngoài ấn phẩm báo in, Báo Đại đoàn kết đã tập trung phát triển hệ sinh thái mới gồm các nền tảng báo điện tử, kênh YouTube (hơn 4 triệu lượt theo dõi), fanpage Facebook và kênh Tiktok với hàng chục ngàn lượt theo dõi.

Lãnh đạo Báo Đại đoàn kết tặng quà cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Quang Vinh

Theo Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung, ngoài các sự kiện mà báo đã tổ chức, báo có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội biên phòng để lan tỏa tinh thần đại đoàn kết tới mọi vùng miền Tổ quốc, đặc biệt là vùng biên. Báo xác định đây là nhiệm vụ mang tính chính trị quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Đoàn công tác của báo đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con xã Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), giao lưu và tặng quà cho bàn con nhân dân… để lan tỏa tinh thần đại đoàn kết. Sau đó, báo tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình ông Y Hớn Niê - hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã biên giới Buôn Đôn.

“Ngày hôm qua, chúng tôi về trao ngôi nhà Đại đoàn kết cho bác chủ nhà thì thật sự đau lòng bác không còn nữa. Tuy nhiên chúng tôi xác định rằng, bác ấy không được nhận, nhưng con bác đã được nhận, được hưởng thành quả của tinh thần đại đoàn kết. Qua đó cho thấy rằng, chúng ta lan tỏa tinh thần đại đoàn kết bằng những việc làm cụ thể như xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng những phần quà đặc biệt cho bà con vùng biên Tây Nguyên.. là sức mạnh vô cùng to lớn trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Qua đó, mong muốn của Báo Đại đoàn kết là tiếp tục lan tỏa tinh thần đại đoàn kết bằng những việc làm khác… Chiều qua, chúng tôi tiếp tục khởi công một nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo ở xã Ea Nuôl…”, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung chia sẻ.

Đoàn công tác của Báo Đại đ oàn k ết chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk. ả nh: Quang Vinh

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung nhấn mạnh, hôm nay làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng mong muốn phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” ở vùng biên giới để tiếp tục lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, có các chương trình, sự kiện để truyền đạt được thông điệp đó. Báo Đại đoàn kết mong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cử đầu mối phối hợp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo Đại đoàn kết và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã thảo luận, thống nhất triển khai thực hiện các nội dung Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 tại địa điểm xã vùng biên giới thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hai bên cũng thảo luận, thống nhất phối hợp trong công tác tổ chức và thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho sự kiện. Thông qua tuyên truyền trên, Báo Đại đoàn kết để lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa rộng rãi hơn nữa việc Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã làm được trong thời gian qua cũng như sự kiện sắp tới.

Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 hướng tới mục tiêu: Tri ân lực lượng bộ đội biên phòng đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biên giới; Chăm lo tết cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo nơi biên cương, vùng sâu xa; Tạo không khí vui xuân, đón tết đậm đà bản sắc, thắm tình quân dân. Đồng thời, gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc: “Tết vùng biên - Tết nghĩa tình”; Khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng thế trận lòng dân, quốc phòng toàn dân.

ĐỨC SƠN - QUANG VINH