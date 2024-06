An Giang: Phát hành bộ tem kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế theo phương pháp đồ họa, chắt lọc, thể hiện sơ đồ kênh Vĩnh Tế gắn với các địa danh liên quan và hình ảnh chân dung danh thần Thoại Ngọc Hầu.

Sự kiện phát hành bộ tem nhằm tưởng nhớ, khẳng định công lao và tôn vinh những đóng góp to lớn của danh thần Thoại Ngọc Hầu cùng nhân dân trong công cuộc xây dựng kênh Vĩnh Tế; đồng thời góp phần quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử của kênh Vĩnh Tế đến với du khách trong nước và quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch địa phương.

Theo ông Lê Quốc Cường, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh An Giang, kênh Vĩnh Tế có chiều dài gần 91km. Kênh nối liền bờ Tây sông Châu Đốc (tỉnh An Giang) với sông Giang Thành thuộc TP Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Công trình này do Danh thần Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu) chỉ huy, khởi công năm 1819 dưới triều Vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1824 dưới triều Vua Minh Mạng.

Công trình góp phần quan trọng trong việc phát triển sản xuất, giao thương và bảo vệ chủ quyền biên giới. Đến nay, kênh Vĩnh Tế vẫn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, cung cấp nước ngọt, phù sa cho hàng ngàn ha đất nông nghiệp tại An Giang và vùng tứ giác Long Xuyên.