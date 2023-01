Ông Phil Rodrigues, Trưởng bộ phận Bảo mật, Amazon Web Services khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản vừa chia sẻ dự báo an ninh mạng năm trong những năm đến. Một trong những thách thức lớn nhất đối với đội ngũ an ninh mạng là bối cảnh an ninh bảo mật liên tục thay đổi…

Gần đây, sự tăng tốc nhanh chóng của chuyển đổi số trong một thời gian ngắn, đã buộc các tổ chức phải giải quyết những gián đoạn trong kinh doanh, chẳng hạn như tác động của làm việc từ xa. Do đó an ninh mạng luôn là ưu tiên của một số tổ chức và khi các nhà lãnh đạo an ninh và quản lý rủi ro xử lý các giai đoạn phục hồi sau hai năm vừa qua, chúng ta sẽ thấy ưu tiên này được tiếp tục mở rộng.

Trong thời gian tới, thay vì tiến hành đánh giá an ninh mạng định kỳ, chúng tôi nhận thấy các tổ chức sẽ chuyển sang mô hình an ninh mạng được tự động hóa liên tục. Nhờ đó các tổ chức có thể tạo ra môi trường thuận lợi cho việc sớm đưa ra các quyết định an ninh mạng tốt nhất trong quá trình phát triển các quy trình kinh doanh và các sản phẩm số. “Vì vậy, an ninh mạng sẽ thực sự được đưa vào mọi hoạt động của tổ chức, và đó là cách tiếp cận đúng. Văn hóa an ninh bảo mật mới này sẽ thúc đẩy tự động hóa an ninh mạng, cho phép các tổ chức sáng tạo và mở rộng quy mô một cách an toàn”, ông Phil Rodrigues khẳng định.

Trong bối cảnh hiện nay, điện toán đám mây cung cấp cơ hội tốt giúp thúc đẩy an ninh mạng và bổ sung các phương pháp bảo mật từng không thể thực hiện được khi dữ liệu được lưu tại chỗ. Xu hướng đáng chú ý là điện toán lượng tử sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng, trở nên phổ biến và có thể áp dụng cho các phương án sử dụng thực tế.

Trong dài hạn, điện toán lượng tử sẽ buộc các tổ chức xem xét lại các thuật toán và quy trình mã hóa hiện tại của họ để có thể đảm bảo an toàn dữ liệu tốt hơn. Chúng tôi cũng dự đoán rằng các cơ chế như xác thực đa yếu tố (MFA) sẽ hoàn toàn được chuẩn hóa, trở thành các cấu phần cốt lõi của an ninh mạng trong mọi tổ chức.

Năm 2022, toàn thế giới thiếu 3,4 triệu chuyên gia an ninh mạng nên chúng ta phải sẵn sàng hơn để giải quyết số lượng các mối đe dọa an ninh mạng đang gia tăng. Tuyển dụng đa dạng là một phần quan trọng trong văn hóa của chúng tôi tại AWS và chúng tôi cũng tuyển dụng vào vị trí an ninh mạng cả những ứng cử viên chưa có nền tảng về lĩnh vực này.

Tại AWS, AWS Training and Certification còn cung cấp nhiều khóa học an ninh mạng miễn phí và có phí bằng nhiều ngôn ngữ địa phương và cung cấp chương trình đào tạo nâng cao do giảng viên hướng dẫn về an ninh mạng, với các nội dung bao gồm phát hiện mối đe dọa, bảo vệ dữ liệu và các chiến lược để bảo đảm an toàn cho các tải công việc điện toán trên đám mây AWS, được AWS Security Specialty Certification chứng nhận.

AWS đang đầu tư mạnh mẽ nhằm giúp mọi người dễ dàng có được các kỹ năng cần thiết để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực điện toán đám mây, trong đó có các kỹ năng an ninh mạng. Amazon đang đầu tư hàng trăm triệu đô la để cung cấp đào tạo kỹ năng điện toán đám mây miễn phí cho 29 triệu người trên toàn cầu vào năm 2025. Trong vòng hai năm kể từ khi công bố cam kết này, AWS đã giúp hơn 13 triệu người tiếp cận các kỹ năng điện toán đám mây thông qua các chương trình đào tạo nhân lực miễn phí.

“An ninh mạng đang trở thành một trụ cột trung tâm trong cách lập kế hoạch và triển khai các sáng kiến kỹ thuật số mới của chính phủ các nước và các doanh nghiệp. Các công cụ điện toán đám mây sẽ đi đầu trong việc giúp các tổ chức thích ứng với bối cảnh an ninh mạng đang thay đổi và có thể đóng vai trò đặc biệt, không thể thiếu trong việc hỗ trợ các tổ chức tận dụng các công nghệ mới để bảo vệ dữ liệu quan trọng nhất của xã hội”, ông Phil Rodrigues chia sẻ thêm.