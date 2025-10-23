Ấn tượng suối Mơ

Đã nghe nói nhiều lần và nhiều người rủ đến suối Mơ chơi nhưng gần đây, tôi mới có dịp đến với suối Mơ và đã bị chinh phục về sự tuyệt vời của thắng cảnh này. Trong bối cảnh nhiều khu công nghiệp, đô thị đang mọc lên, lấn át những khu rừng tự nhiên thì suối Mơ thực sự là một báu vật không chỉ của tỉnh Đồng Nai mà của cả vùng Đông Nam bộ

Một góc khu du lịch sinh thái Suối Mơ

Suối nước hữu tình

Theo sự hướng dẫn của chị Lương Thị Phượng (Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai), chúng tôi đến suối Mơ vào một sáng chủ nhật khi tiết trời phương Nam đã bớt đi cái nóng bức của ngày hè. Đồng hồ chỉ 10 giờ nhưng ở đây đã rất đông khách tham quan, vui chơi. Từ ngay cổng vào đã nghe tiếng ầm ào của thác nước và tiếng người nói ồn ào. Sau khi thả bộ xuống bậc tam cấp rải đá, con suối hiện ra với tất cả vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa hoành tráng. Những dòng nước trắng xóa từ trên các khối đá đen đổ xuống theo hình cánh cung tung bọt trắng xóa. Bề rộng của mặt suối khá lớn, khoảng 70-80m và cao 5-7m khiến người ta có cảm giác đây là dòng thác ở trên Tây Nguyên chứ không phải dòng suối. Lưu vực thềm thác ở phía dưới rất rộng, bằng phẳng và được điểm xuyết bằng những tảng đá đen nguyên khối làm cho dòng nước càng thêm trong xanh. Nhiều du khách, chủ yếu là thanh niên đang thỏa thích bơi lội, tắm suối, chụp ảnh.

Tản bộ xuống phía dưới càng thấy sự hoành tráng của suối, hồ và khách cũng tấp nập hơn. Nhiều nhóm khách trẻ đang soạn đồ trong lều của khu du lịch dựng sẵn, số khác thì soạn đồ ăn, lò nướng trên bãi cỏ chuẩn bị cho bữa trưa. Ở phía xa có một nhóm bạn trẻ đang chèo thuyền, thư giãn trên mặt hồ và sau lưng họ là màu xanh của rừng cây làm nền. Một nhóm 5-6 khách ngồi dựa lưng tắm suối ở ngay chân đồi. Tất cả tạo nên một bức tranh du lịch sống động trong ngày cuối tuần.

Gặp một nhóm học sinh đang tụm lại chụp ảnh. Bạn Anh Thư cho biết: “Tụi em học lớp 12A10, Trường PTTH Tân Phú. Khung cảnh ở đây rất hữu tình, phù hợp cho gia đình đi chơi và bạn bè trong lớp cũng rất thích nơi này. Nhà ở xã Định Quán, tụi em rất hay vào suối Mơ vào các dịp lễ, tết hay hè”.

Điểm đến của hành trình du lịch liên vùng

Theo nhiều tài liệu, sở dĩ suối Mơ có được nguồn nước trong lành, dồi dào là nhờ có mạch suối nước ngầm chảy ra từ những khe đá núi lửa, trải qua một quá trình kiến tạo địa chất vô cùng đặc biệt của vùng đất Tân Phú - Đồng Nai. Đồng thời, khu vực cây cối tự nhiên quanh khu vực cũng được người dân địa phương gìn giữ, sự tôn tạo cảnh quan của đơn vị chủ quản qua nhiều năm đã góp phần giữ được cho nơi đây một cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Đã từng đến các thác lớn ở đại ngàn Tây Nguyên như Dray Sáp, Trinh Nữ (tỉnh Đắk Lắk) hay Cam Ly, Liên Khương, thác Voi (tỉnh Lâm Đồng) mới thấy quý suối Mơ vì những thác kia đã đánh mất vẻ đẹp tự nhiên, hùng vĩ vốn có vì rừng cây xung quanh không giữ được - bị thay thế bởi những vườn cà phê làm đứt mạch nước ngầm, mùa khô nước chảy loe hoe. Nhưng với suối Mơ, theo chị Phượng, “chưa bao giờ cạn nước, ngay cả trong cao điểm mùa khô”.

Khách đến khá đa dạng, ngoài Đồng Nai phần nhiều, còn có xe biển số 72A, 61A, 51A, 48A, 49A của TPHCM, Lâm Đồng… Theo chị Phượng, khách đến đây nhiều nhất vẫn là từ TPHCM vào cuối tuần. Vào dịp tết thì đông nghẹt và riêng tiền bán vé vào cổng trong 3 ngày Tết Nguyên đán 2025 đã lên tới hơn 10 tỷ đồng. Suối Mơ nằm trên một khu đất có diện tích hơn 32ha và có sân chơi rộng có thể chứa cùng lúc hàng ngàn khách nên đây là điểm du lịch hàng đầu của tỉnh Đồng Nai. Chỉ trong dịp lễ 2-9 vừa qua, suối Mơ đã đón hơn 11.000 lượt khách đến vui chơi.

Trên đường về, chúng tôi được anh Đinh Kim Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Hòa, cho biết, sắp tới khi đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được thi công, hoàn thành thì du khách từ TPHCM và các khu vực lân cận đến với suối Mơ càng thuận lợi. Theo thiết kế, từ tuyến cao tốc rẽ vào khoảng 5km là đến suối Mơ nên sẽ tiết kiệm thời gian cho du khách so với đi lại bằng đường quốc lộ 20 như hiện nay, đồng thời khá tiện lợi cho du khách đến từ khu vực lân cận khác như Phan Thiết, Mũi Né (tỉnh Bình Thuận cũ).

Suối Mơ (Khu du lịch sinh thái Suối Mơ) tọa lạc tại xã Tân Phú, giáp ranh với xã Phú Hòa (tỉnh Đồng Nai), cách TPHCM khoảng 120km; với những hồ bơi thiên nhiên rộng lớn, nước trong xanh quanh năm, được ví như “biển trong rừng” là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn thư giãn giữa thiên nhiên trong lành. Đây chính là địa điểm phù hợp cho chuyến đi trong ngày và là điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình du lịch liên tuyến Đông Nam bộ - Tây Nguyên, Đông Nam bộ - Nam Trung bộ.

VĂN PHONG