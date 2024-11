Anh Tú, Hoàng Dũng, Min, Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc góp mặt trong "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" mùa 3

Các nghệ sĩ góp mặt trong Xuân hạ thu đông rồi lại xuân mùa 3

Với thành công vang dội từ 2 mùa trước, Xuân hạ thu đông rồi lại xuân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi tinh thần chữa lành, ấm áp, gần gũi. Bằng những chuyến du ca, những sân khấu ngoài trời độc nhất vô nhị… mỗi hành trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân lại kết nối khán giả với nghệ sĩ bởi những cảm xúc vô cùng chân thật, tự nhiên.

Cho đến nay, các phần trình diễn như Đôi bờ (Trúc Nhân), Đến giờ cơm (Ái Phương), Tệ thật anh nhớ em (Orange), Trà sữa (Anh Tú ft Lyly)… vẫn nằm trong playlist của khán giả. Đặc biệt, Mashup Ngày chưa giông bão - Always remember us this way do Hoà Minzy, Văn Mai Hương thể hiện đã vượt mốc 112 triệu view trên YouTube.

Những hình ảnh đầu tiên của Xuân hạ thu đông rồi lại xuân mùa 3

Mùa 3 năm 2024, Xuân hạ thu đông rồi lại xuân mang nhạc Việt đến với Hàn Quốc, nơi đang khuynh đảo âm nhạc của cả châu Á. Không chỉ mong muốn quảng bá chất lượng âm nhạc Việt, chương trình còn muốn mang nghệ sĩ Việt đến các sân khấu tại nước ngoài vừa để gặp gỡ các khán giả Việt xa xứ, vừa là dịp để nghệ sĩ Việt có cơ hội chinh phục khán giả quốc tế. Việc kết nối âm nhạc Việt - Hàn không chỉ mang lại cho các nghệ sĩ Việt những trải nghiệm đáng giá mà cũng sẽ mang lại cho khán giả Việt những món ăn tinh thần đầy mới mẻ.

Mùa 3 của Xuân hạ thu đông rồi lại xuân có chủ đề Street’s Harmony - Thanh âm những con phố. Dàn nghệ sĩ năm nay ngoài gương mặt kỳ cựu gắn bó đủ 3 mùa là Anh Tú còn chào đón thêm 2 thành viên mới là Lâm Bảo Ngọc, Bùi Công Nam. Hai khách mời Việt Nam cho hành trình đầu tiên ở Hàn Quốc, đó là Min và Hoàng Dũng. Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc mùa này là Bùi Công Nam.

5 nghệ sĩ tham gia mùa 3

Anh Tú tham gia xuyên suốt 3 mùa

Với Anh Tú: “Xuân hạ thu đông rồi lại xuân luôn là một chương trình mang ý nghĩa rất chữa lành. Dù đó chỉ là chút ít an ủi hay một vài cái ôm ấm áp khi cần nhưng cũng đủ để xoa dịu trái tim của những người nghe nhạc”. Đây cũng chính là lý do vì sao anh luôn dành trọn tâm huyết cho chương trình và trân quý tình cảm khán giả để quay trở lại.

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân chính thức lên sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần từ 30-11 trên kênh HTV7 - Đài Truyền hình TPHCM và lúc 20 giờ 30 trên Youtube FOREST STUDIO.

TIỂU TÂN