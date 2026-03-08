Phụ nữ TPHCM phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên

Các đồng chí nữ nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo TPHCM và hội viên Hội LHPN TPHCM tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng: Nguyễn Thị Hữu Tài và Nguyễn Thị Hướng.

Nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh của các Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tại chương trình, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy và đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đã trao quà tri ân đến các Mẹ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc ôn lại truyền thống, niềm tin và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 đã trở thành biểu tượng cho tinh thần đấu tranh vì quyền bình đẳng, vì hạnh phúc và tiến bộ của phụ nữ trên toàn thế giới.

Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn gắn liền với hình ảnh người phụ nữ kiên trung, nhân hậu, đảm đang và sáng tạo, từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu đến những nữ anh hùng trong các cuộc kháng chiến và hôm nay, trong hành trình phát triển của TPHCM, có không ít đóng góp của chị em trên mọi lĩnh vực.

“Phụ nữ TPHCM - thành phố anh hùng, năng động, sáng tạo, nghĩa tình luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố và đất nước", đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc nhấn mạnh.

Theo đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, những năm qua, phong trào phụ nữ thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ, các cấp hội đổi mới phương thức, chăm lo tích cực cho chị em, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng…

Đồng chí khẳng định: "Chúng ta càng trân trọng và biết ơn những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Hội LHPN TPHCM qua các thời kỳ, cùng triệu triệu hội viên phụ nữ thành phố đã không ngừng cống hiến, vun đắp và làm nên truyền thống vẻ vang của phong trào phụ nữ TPHCM".

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu. Ảnh: TIỂU TÂN

Chương trình hôm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều khát vọng lớn lao, nhân dân cả nước đang hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 - ngày hội lớn của toàn dân.

Theo đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, phụ nữ là lực lượng quan trọng trong đời sống xã hội và trong quá trình tham gia xây dựng các chính sách phát triển của đất nước. Vì vậy mỗi cán bộ, hội viên Hội LHPN TPHCM cần phát huy trách nhiệm, tích cực tham gia bầu cử với tinh thần hiểu đúng, chọn đúng, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Hội LHPN TPHCM phát động, mỗi hội viên thông qua những hành động thiết thực, lan tỏa nhiều việc làm cụ thể, nghĩa cử sẻ chia, chăm lo dành cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc

Dịp này, 1 tập thể là Bộ phận Tuyên truyền - Đối ngoại nhân dân của Hội LHPN TPHCM và 10 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2019 đến 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hội LHPN TPHCM trao Bằng khen cho 18 tập thể và 3 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo an sinh xã hội tại TPHCM. Hội cũng tiếp nhận các bảng tượng trưng, cam kết đồng hành chăm lo cho phụ nữ và trẻ em khó khăn, các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2026 – 2030 từ các đơn vị, tổ chức.

Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM ra mắt CLB “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới TPHCM”, gồm 18 thành viên; ra mắt ứng dụng “Trợ lý AI - Bạn đồng hành của Phụ nữ TPHCM”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể và các cá nhân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà và Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc trao b ằng khen của hội cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

CLB “Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới TPHCM” nhận quyết định thành lập. Ảnh: TIỂU TÂN

Nghi thức ra mắt ứng dụng “Trợ lý AI - Bạn đồng hành của Phụ nữ TPHCM”

TIỂU TÂN - DŨNG PHƯƠNG