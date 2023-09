Ba Huân cùng FPT chinh phục mục tiêu chuyển đổi số

Quản trị theo thời gian thực, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và tiết kiệm thời gian, công sức, tăng thu… là những kết quả quan trọng trong hành trình hợp tác giữa Ba Huân và Tập đoàn FPT trong mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, chinh phục giấc mơ nông nghiệp số. Từ đó, tiếp tục mang tới những sản phẩm chất lượng “vàng mười” cho khách hàng.

Cụ thể, FPT đã triển khai thành công cho Ba Huân hệ thống quản trị khép kín 3F (Feed - Farm - Food) gồm bộ giải pháp RISE with SAP chuyên sâu cho ngành nông nghiệp cùng 3 bộ giải pháp đóng gói trên nền tảng SAP và 3 ứng dụng Made by FPT, áp dụng cho toàn bộ hệ thống công ty Ba Huân. Bao gồm, trụ sở chính, các nhà máy thuộc doanh nghiệp và các công ty con nằm ở các tỉnh, thành phố: TPHCM, Bình Dương, Long An, Hà Nội.

Hệ thống SAP S/4HANA với 8 phân hệ được xem như xương sống giúp Ba Huân có được “best practice” quản trị tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho ngành nông nghiệp, chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi để tích hợp hài hòa các giải pháp Made by FPT xung quanh.

Dựa trên nền tảng SAP, với kinh nghiệm và năng lực làm chủ công nghệ, am hiểu giải pháp của hãng cũng như bài toán của khách hàng, các chuyên gia FPT đã phát triển 3 bộ giải pháp đóng gói trên nền tảng SAP về Quản lý các chương trình, chính sách khuyến mãi (FPT Trade Promotion); Quản lý vận chuyển (FPT Allocation Route); Lập kế hoạch kinh doanh (FPT Planning). Đặc biệt, FPT phát triển cho Ba Huân 3 ứng dụng số Farm App (Ứng dụng về quản lý chăn nuôi), Delivery App (Quản lý phân phối), Sale Portal (Quản lý bán hàng).