Bắc Kạn: Bắt 1 phó giám đốc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồng Sỹ Hưng (sinh năm 1968, trú tại tổ 2, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại điều 235, Bộ Luật hình sự.

Năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an.

Ông Hồng Sỹ Hưng

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 22-4-2022, ông Hưng với vai trò Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc đã có hành vi đổ thải xỉ đồng ra môi trường khi chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường với tổng khối lượng 162 tấn.

Ngày 29-7-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hồng Sỹ Hưng. Tuy nhiên trong thời gian này, ông Hưng không chấp hành, vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh bắt bị can để tạm giam phục vụ công tác điều tra.

GIA KHÁNH