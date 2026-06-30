Ban Bí thư ban hành Quy định về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ký ban hành Quy định 202-QĐ/TW về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tại một phiên họp

Quy định 202-QĐ/TW quy định về nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở.

Quy định áp dụng đối với đảng ủy cơ sở trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đảng ủy cơ sở trực thuộc đảng ủy doanh nghiệp nhà nước; đảng ủy cơ sở trực thuộc đảng ủy xã, phường, đặc khu đang được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở (trừ đảng ủy cơ sở trong lực lượng vũ trang).

Quy định nêu rõ nguyên tắc: thực hiện thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở bảo đảm đúng chủ trương, quy định của Đảng; chặt chẽ, thận trọng và đủ điều kiện.

Việc thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở do đảng ủy cấp trên trực tiếp đề nghị; tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định và báo cáo kết quả với Ban Tổ chức Trung ương sau khi quyết định thí điểm giao quyền.

Theo Quy định, đảng bộ cơ sở khi có đủ các điều kiện sau đây thì đảng ủy được xem xét thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở: có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; có nhiều đơn vị thành viên là tổ chức cơ sở trong cùng một cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trên nhiều địa phương; có số lượng từ 400 đảng viên trở lên; là đảng bộ có 3 năm liền gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (bảo đảm năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy được giao).

Quy định cũng nêu rõ, đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy cấp trên cơ sở tương ứng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các quy định của Đảng. Đồng thời, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định giao cho đảng ủy cơ sở một số quyền cấp trên cơ sở như sau:

- Được lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc (Xây dựng Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy). Việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương, do ban thường vụ đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở xem xét, quyết định;

- Được quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định;

- Thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở về công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng;

- Ban thường vụ đảng ủy được quyết định công tác cán bộ theo quy định, kết nạp đảng viên, kỷ luật khai trừ đảng viên, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, chuyển sinh hoạt cho tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp đến các đảng bộ cấp trên cơ sở và đảng bộ có đảng ủy được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở; quản lý hồ sơ, dữ liệu đảng viên;

- Định kỳ ban thường vụ đảng ủy họp một tháng một lần, đảng ủy họp 3 tháng một lần, họp bất thường khi cần.

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LÂM NGUYÊN