Củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ngay từ cơ sở

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú là thước đo quan trọng về tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên.

Đối với TPHCM - đô thị đặc biệt với quy mô dân số hơn 14 triệu dân, sự gắn kết giữa đảng viên với người dân càng có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú góp ý kiến trong một buổi gặp gỡ với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Lợi Trung (TPHCM) (ẢNH: LÊ MINH)

Khắc phục tình trạng hình thức

Đến năm 2026, TPHCM đã giới thiệu 173.825 đảng viên đang công tác về sinh hoạt và giữ mối liên hệ thường xuyên tại nơi cư trú. Những năm qua, Thành ủy TPHCM đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nhằm cụ thể hóa Quy định số 213-QĐ/TW phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố. Một trong những chuyển biến tích cực là việc duy trì chế độ thông tin hai chiều giữa nơi công tác và nơi cư trú. Qua đó, cấp ủy các cấp có thêm kênh thông tin để đánh giá đảng viên toàn diện hơn, không chỉ thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn từ việc chấp hành nghĩa vụ công dân, tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn triển khai vẫn còn những hạn chế cần được nhìn nhận thẳng thắn. Ở một số nơi, việc giữ mối liên hệ của đảng viên với địa phương còn mang tính hình thức. Có trường hợp đảng viên chỉ xuất hiện khi thực hiện các thủ tục nhận xét cuối năm, trong khi ít tham gia sinh hoạt cộng đồng hoặc các hoạt động của khu phố, tổ dân phố. Điều này làm giảm ý nghĩa thực chất của việc giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú.

Vì vậy, nhận diện đúng những hạn chế trên là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW theo hướng thực chất hơn, tránh tình trạng hành chính hóa hoặc hình thức hóa một quy định có ý nghĩa đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Giữ mối liên hệ đi vào chiều sâu

Thực tế cho thấy, nhiều địa phương tại TPHCM đã chủ động đổi mới cách làm nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW. Nhiều chi bộ khu phố, ấp đã xây dựng các nhóm trao đổi trên nền tảng số như Zalo để kết nối thường xuyên với đảng viên đang công tác, nhờ đó thông tin kịp thời, tạo điều kiện để đảng viên chủ động tham gia các hoạt động tại nơi cư trú. Quan trọng hơn, việc giữ mối liên hệ không dừng lại ở các cuộc họp hay các thủ tục hành chính, mà từng bước được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nghề nghiệp của đảng viên. Nhiều đảng viên là cán bộ, công chức, bác sĩ, giáo viên, kỹ sư đã tham gia tư vấn, hỗ trợ người dân trên địa bàn cư trú giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào ở cơ sở.

Khi đảng viên thực sự hòa mình vào đời sống khu dân cư, tham gia giải quyết các vấn đề về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội hay tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân sẽ ngày càng gần gũi, gắn bó hơn. Đây cũng là môi trường thực tiễn quan trọng để mỗi đảng viên rèn luyện bản lĩnh, trách nhiệm và phát huy vai trò nêu gương.

Trong giai đoạn 2025-2030, TPHCM xác định chuyển đổi số là giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên. Việc từng bước đưa quy trình giới thiệu, theo dõi và nhận xét đảng viên lên nền tảng “Sổ tay đảng viên điện tử” sẽ góp phần giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, kịp thời trong trao đổi thông tin giữa nơi công tác và nơi cư trú. Thông qua hệ thống dữ liệu liên thông, cấp ủy các cấp có thể theo dõi sát hơn quá trình tham gia sinh hoạt, hoạt động của đảng viên tại địa phương, từ đó có cơ sở đánh giá khách quan, chính xác hơn trong công tác cán bộ.

Để việc thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW phát huy hiệu quả bền vững, TPHCM cần tiếp tục gắn kết quả giữ mối liên hệ nơi cư trú với công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ một cách thực chất. Các tiêu chí nhận xét cần được cụ thể hóa theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, hạn chế những nhận xét mang tính cảm tính hoặc hình thức. Cùng với đó, trách nhiệm của cấp ủy nơi cư trú cũng cần được đề cao. Việc nhận xét phải bảo đảm trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế. Những trường hợp thiếu trách nhiệm, nhận xét không đúng thực chất dẫn đến bỏ lọt vi phạm cần được xem xét xử lý nghiêm theo quy định.

Quy định số 213-QĐ/TW là một chủ trương đúng đắn, mang ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Quan trọng hơn, đây còn là giải pháp thiết thực để củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân ngay từ cơ sở. Khi mỗi đảng viên thực sự gắn bó với cộng đồng dân cư nơi sinh sống, lắng nghe và chia sẻ với người dân bằng trách nhiệm và hành động cụ thể, thì niềm tin của nhân dân đối với Đảng sẽ tiếp tục được bồi đắp, tạo nên cầu nối vững bền giữa ý Đảng và lòng dân.

Ths ĐỖ QUYẾT THẮNG