Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 12 thông báo (lần 1)

Nếu sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không có tranh chấp, khiếu nại thì Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 12 sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những người đang sử dụng đất:

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-SNNMT-QLĐT ngày 08-5-2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt dự án Nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Đá Hàn (cầu Sắt Sập đến Quốc lộ 1A), quận 12;

Ngày 10-11-2025, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 12 phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Thới An đã tổ chức niêm yết công khai dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và dự thảo Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 118 trường hợp bị ảnh hưởng trong dự án Nạo vét, kiên cố hóa bờ bao rạch Đá Hàn (cầu Sắt Sập đến Quốc lộ 1A), quận 12. Trong đó có 84 trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong dự án như sau:

1. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Vinh Hiển và Lê Thị Kim Hoa (MHD: 1):

- Số thông báo thu hồi đất: 506/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 1084,2m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 445 TBĐ số 7; MP rạch b1, b2, b3.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 92, 567 TBĐ số 72; MP Rạch b1, b2, b3; MP bờ đất a1, a2.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1693/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

2. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Văn Chúc (MHD: 2):

- Số thông báo thu hồi đất: 507/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 15,6m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Mương (c).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 92, 833 TBĐ số 72; Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1692/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

3. Trường hợp ông (bà) Trần Văn Quý và Nguyễn Thị Mỹ Giang (MHD: 3):

- Số thông báo thu hồi đất: 508/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 130,9m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 446, 4042 TBĐ số 7; MP Rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 121 tờ bản đồ số 72.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1691/UBND-KTHTĐT ngày 27/10/2025 của UBND phường Thới An.

4. Trường hợp ông (bà) Phan Thị Kim Phụng (MHD: 4):

- Số thông báo thu hồi đất: 509/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 49,8m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 446 TBĐ số 7; MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 119, 120, 510 TBĐ số 72.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1690/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

5. Trường hợp ông (bà) Phan Thị Tươi và Huỳnh Văn Nở Em (MHD: 5):

- Số thông báo thu hồi đất: 510/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 168,7m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 119 TBĐ số 72; MP rạch (B).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1689/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

6. Trường hợp ông (bà) Phan Thị Kim Chi (MHD: 6):

- Số thông báo thu hồi đất: 511/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 71,9m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 99,118 TBĐ số 72; MP rạch (B).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1688/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

7. Trường hợp ông (bà) Phan Kim Huỳnh Mai (MHD: 7):

- Số thông báo thu hồi đất: 512/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 469,2m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 99 TBĐ số 72; MP rạch (B).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1687/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

8. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Công Dân (MHD: 8):

- Số thông báo thu hồi đất: 513/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 493m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 448, 4086 TBĐ số 7; MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 100 TBĐ số 72; MP rạch (B); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1686/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

9. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Văn Thông (MHD: 9):

- Số thông báo thu hồi đất: 514/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 274,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 448, 4086,4089 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 563, 100 TBĐ số 72; MP rạch (b); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1685/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

10. Trường hợp ông (bà) Trần Thị Mai Hương và Trần Thị Ái (MHD: 10):

- Số thông báo thu hồi đất: 515/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 70,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 449,4074 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 535 TBĐ số 72; MP rạch (B); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1684/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

11. Trường hợp ông (bà) Hồ Sĩ Khiêm (MHD: 11):

- Số thông báo thu hồi đất: 516/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 63,7m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 449,4074 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 532 TBĐ số 72; MP rạch (B); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1683/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

12. Trường hợp ông (bà) Hồ Sĩ Khiêm (MHD: 12):

- Số thông báo thu hồi đất: 517/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 71,2m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 449,4074 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 534 TBĐ số 72; MP rạch (B); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1682/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

13. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Văn Chánh Nghĩa (MHD: 13):

- Số thông báo thu hồi đất: 518/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 26,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 449,4074 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 533 TBĐ số 72; Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1681/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

14. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Chí Thanh (MHD: 14):

- Số thông báo thu hồi đất: 519/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 103 m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 4147 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 101 TBĐ số 72; Bờ đất (a1,a2).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1680/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

15. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Văn Út (MHD: 15):

- Số thông báo thu hồi đất: 520/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 307,2m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 440,450 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 102 TBĐ số 72; Bờ đất (a); MP rạch (B).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1679/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

16. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Minh Thành (MHD: 16):

- Số thông báo thu hồi đất: 521/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 571,2m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 439, 451,438 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 102,103 TBĐ số 72; Thuộc MPT 122 TBĐ số 82; MP rạch (B); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1678/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

17. Trường hợp ông (bà) Các hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Chày (MHD: 18):

- Số thông báo thu hồi đất: 523/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 1244,2m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 452, 453, 454, 455 TBĐ số 7; MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 1,2 TBĐ số 68; MP rạch (b).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1676/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

18. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Văn Binh (MHD: 19):

- Số thông báo thu hồi đất: 524/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1935/TB-UBND ngày 07-11-2025.

- Diện tích thu hồi: 1416,8m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 601,602,603,609 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 2,55 TBĐ số 82; MP rạch (B).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-/2025): Theo xác nhận số 1675/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

19. Trường hợp ông (bà) Phạm Ngọc Ton (MHD: 20):

- Số thông báo thu hồi đất: 525/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 555,8m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 603,609,608 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 55,56 TBĐ số 82; MP rạch (B).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1674/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

20. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Mai Thy (MHD: 21):

- Số thông báo thu hồi đất: 526/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 398,3m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 603,604,605,608 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 56 TBĐ số 82; MP rạch (B).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1673/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

21. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Bông (MHD: 22):

- Số thông báo thu hồi đất: 527/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 903m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 604, 605, 606, 607 TBĐ số 7; MP rạch (b1).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 56 TBĐ số 82; MP rạch (b).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1672/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

22. Trường hợp ông (bà) Đặng Thị Hoa (MHD: 23):

- Số thông báo thu hồi đất: 528/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 254,7 m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 665,666,4186 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 75 TBĐ số 82; MP rạch (B).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1671/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

23. Trường hợp ông (bà) Lưu Thị Hương (MHD: 24):

- Số thông báo thu hồi đất: 529/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1946/TB-UBND ngày 07-11-2025.

- Diện tích thu hồi: 175,9m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 666,669,4154 TBĐ số 7; MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 75,82 TBĐ số 82.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1670/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

24. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Thị Hương Liên (MHD: 25):

- Số thông báo thu hồi đất: 530/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1944/TB-UBND ngày 07-11-2025.

- Diện tích thu hồi: 64,6m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 669, 4135 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 82 TBĐ số 82; Đường (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1669/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

25. Trường hợp ông (bà) Lê Văn Khương và Lý Thị Thơm (MHD: 26):

- Số thông báo thu hồi đất: 531/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1943/TB-UBND ngày 07-11-2025.

- Diện tích thu hồi: 13m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 4100 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 83,84 TBĐ số 82; Đường (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1668/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

26. Trường hợp ông (bà) Trần Thị Lệ Thủy, Lê Hồng Phong, Lê Thị Thiên Nga, Lê Vĩ Khang (MHD: 27):

- Số thông báo thu hồi đất: 532/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1942/TB-UBND ngày 07-11-2025.

- Diện tích thu hồi: 222,7m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 4155 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 118 TBĐ số 82.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1667/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

27. Trường hợp ông (bà) Lê Văn Sáu và Nguyễn Thị Tuyết (MHD: 28):

- Số thông báo thu hồi đất: 533/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 386,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 675,4156 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 118,119 TBĐ số 82.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1666/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

28. Trường hợp ông (bà) Lê Văn Long (MHD: 29):

- Số thông báo thu hồi đất: 534/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 1225m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 675,676,4124 TBĐ số 7; Thuộc MPT 1 TBĐ 8; Đường (a); MP rạch (b).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 119,120 TBĐ số 82; MP rạch (b1,b2); Đường (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-/2025): Theo xác nhận số 1665/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

29. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Lùng (MHD: 30):

- Số thông báo thu hồi đất: 535/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 1159,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 100,4193 TBĐ số 8.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 121,162 TBĐ số 82; MP rạch (B).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1664/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

30. Trường hợp ông (bà) Phan Văn Muối (MHD: 31):

- Số thông báo thu hồi đất: 536/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 376,6m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 100 TBĐ số 8; MP rạch (b1).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 06 TBĐ số 39; Đường (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1663/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

31. Trường hợp ông (bà) Các hàng thừa kế của ông Huỳnh Văn Út (MHD: 32):

- Số thông báo thu hồi đất: 537/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1727/TB-UBND ngày 28-10-2025.

- Diện tích thu hồi: 209,3m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 101 TBĐ số 8.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 05 TBĐ số 39.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1662/UBND-KTHTĐT ngày 27/10/2025 của UBND phường Thới An.

32. Trường hợp ông (bà) Võ Hữu Tâm (MHD: 33):

- Số thông báo thu hồi đất: 538/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 798,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 103 TBĐ số 8; MP rạch (b1,b2).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 4 TBĐ số 83; MP rạch (b2); Đường (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1661/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

33. Trường hợp ông (bà) Võ Ngọc Linh và Dương Thị Kim Loan (MHD: 34):

- Số thông báo thu hồi đất: 539/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1719/TB-UBND ngày 28-10-2025.

- Diện tích thu hồi: 1524m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 105 TBĐ số 8; MP rạch (b1).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 3,781 TBĐ số 83; MP rạch (B).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1660/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

34. Trường hợp ông (bà) Thái Hoàng Cơ Đẩu (MHD: 35):

- Số thông báo thu hồi đất: 540/TB-UBND ngày 12-8-2025,.

- Diện tích thu hồi: 7371,3m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 106, 107, 108, 109, 110, 111 TBĐ số 8; MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 1,2,31,32,564 TBĐ số 83; MP rạch (B); Đường (a1,a2).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1659/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

35. Trường hợp ông (bà) Trần Văn Trung, Phạm Thành Trung, Phan Thị Mỹ Tiên (MHD: 36+36-1):

- Số thông báo thu hồi đất: 541/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1222/TB-UBND ngày 26-9-2025, 1221/TB-UBND ngày 26-9-2025, 1941/TB-UBND ngày 07-11-2025.

- Diện tích thu hồi: 222,9m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 4162 TBĐ số 8; MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 35, 403 TBĐ số 83; MP rạch (B); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1657/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

36. Trường hợp ông (bà) Các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Gái (MHD: 37):

- Số thông báo thu hồi đất: 542/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 324,6m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 113,4163 TBĐ số 8; Sông (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 37,109 TBĐ số 83; MP rạch (b1); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1656/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-/2025 của UBND phường Thới An.

37. Trường hợp ông (bà) Hộ bà Võ Thị Nở (MHD: 38):

- Số thông báo thu hồi đất: 543/TB-UBND ngày 12-8-/2025.

- Diện tích thu hồi: 367,8m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 199, 4164 TBĐ số 8; Sông (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 68, 110 TBĐ số 83; MP rạch (b); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1655/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

38. Trường hợp ông (bà) Hộ bà Nguyễn Thị Anh và Các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Anh (MHD: 39):

- Số thông báo thu hồi đất: 544/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 375m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 201,4615 TBĐ số 8; Sông (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 111,112 TBĐ số 83; MP rạch (b1); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1654/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

39. Trường hợp ông (bà) Bùi Thị Mộng Hằng (MHD: 40):

- Số thông báo thu hồi đất: 545/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 113,4m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 202,203 TBĐ số 8.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 525 TBĐ số 83.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1653/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

40. Trường hợp ông (bà) Bùi Thị Mộng Điệp và Lê Văn Tùng (MHD: 41):

- Số thông báo thu hồi đất: 546/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 34,4m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 203 TBĐ số 8.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 529 TBĐ số 83.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1652/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

41. Trường hợp ông (bà) Bùi Hoàng Quí (MHD: 42):

- Số thông báo thu hồi đất: 547/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 15,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 203,204 TBĐ số 8.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 531 TBĐ số 83;.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1651/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

42. Trường hợp ông (bà) Bùi Thị Mộng Đào và Lê Thanh Hùng (MHD: 43):

- Số thông báo thu hồi đất: 548TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 10,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 204 TBĐ số 8.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 527 TBĐ số 83.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1650/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

43. Trường hợp ông (bà) Các hàng thừa kế của ông Bùi Văn Tươi và bà Lê Minh Nguyệt (MHD: 44):

- Số thông báo thu hồi đất: 549TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 2534,2m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 202,203,204,288 TBĐ số 8; MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 69,92 TBĐ số 83; MP rạch (b); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1649/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

44. Trường hợp ông (bà) Tiêu Thị A (MHD: 45):

- Số thông báo thu hồi đất: 550/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 808,7m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 288,289 TBĐ số 8; Sông (S).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 92,555 TBĐ số 83; MP rạch (R); Bờ đất (a1,a2).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1648/UBND-KTHTĐT ngày 27/10/2025 của UBND phường Thới An.

45. Trường hợp ông (bà) Võ Văn Hoàng (MHD: 46):

- Số thông báo thu hồi đất: 551/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 1821,7m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 289 TBĐ số 8; Sông (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 99,100 TBĐ số 83; MP rạch (B); Bờ đất (a1,a2).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1647/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

46. Trường hợp ông (bà) Vương Văn Năm (MHD: 47):

- Số thông báo thu hồi đất: 552/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 873m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 453,456,457 TBĐ số 8; Sông (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 48 TBĐ số 109; MP rạch (b1,b2).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1646/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

47. Trường hợp ông (bà) Các hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Quên (MHD: 48):

- Số thông báo thu hồi đất: 553/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 605,3m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 457,458,459 TBĐ số 8; Sông (B1,B2).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 48,49,105 TBĐ số 109; MP rạch (b1,b2).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1645/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

48. Trường hợp ông (bà) Huỳnh Chấn Toàn (MHD: 49):

- Số thông báo thu hồi đất: 554/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 772m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 459 TBĐ số 8; MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 105,157 TBĐ số 109; MP rạch (b); Đường (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1644/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

49. Trường hợp ông (bà) Thái Việt Nga (MHD: 50):

- Số thông báo thu hồi đất: 555/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 682,4m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 460 TBĐ số 8; Sông (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 157,170,722 TBĐ số 109; MP rạch (b1,b2); Đường (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1643/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

50. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Chí Dũng và Vương Thị Hương (MHD: 51):

- Số thông báo thu hồi đất: 556/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 782,6m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 8 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 170,171,634 TBĐ số 109; MP rạch (b1).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1642/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

51. Trường hợp ông (bà) Các hàng thừa kế của ông Phạm Văn U (MHD: 52):

- Số thông báo thu hồi đất: 557/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 360,2m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 6,7,9,8 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 170,171 TBĐ số 109; MP rạch (b).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1641/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

52. Trường hợp ông (bà) Ngô Văn Thanh (MHD: 53):

- Số thông báo thu hồi đất: 558/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 491,9m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 6,7,9,10 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 171,172 TBĐ số 109; MP rạch (b).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1640/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

53. Trường hợp ông (bà) Phạm Thị Hổ (MHD: 54):

- Số thông báo thu hồi đất: 559/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 682,6m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 6,10,11,12 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 172,192 TBĐ số 109.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1639/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

54. Trường hợp ông (bà) Phạm Thị Tám (MHD: 55):

- Số thông báo thu hồi đất: 560/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 2846,2m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 3,4,6,12 TBĐ số 14; Sông (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 192 TBĐ số 109; MP rạch (b).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1638/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

55. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thành Vui (MHD: 56):

- Số thông báo thu hồi đất: 561/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 798,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 5 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 192 TBĐ số 109; MP rạch (b).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1637/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

56. Trường hợp ông (bà) Các hàng thừa kế của ông Phạm Văn Tám (MHD: 57):

- Số thông báo thu hồi đất: 562/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 1350,8m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 1,2,23,24 TBĐ số 14; Sông (B1,B2,B3).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 192,210 TBĐ số 109.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1636/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

57. Trường hợp ông (bà) Trần Minh Phong và Nguyễn Thị Ngọc Trâm (MHD: 58):

- Số thông báo thu hồi đất: 563/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 954,7m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 74,75,76,77 TBĐ số 14; MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 224,225,698 TBĐ số 109; MP rạch (b).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1635/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

58. Trường hợp ông (bà) Lương Thị Bảy (MHD: 59):

- Số thông báo thu hồi đất: 564/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 964,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 76,77 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 225,226 TBĐ số 109; Thuộc MPT 81 TBĐ số 110; MP rạch (b1,b2).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1634/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

59. Trường hợp ông (bà) Hạ Tấn Bình (MHD: 60):

- Số thông báo thu hồi đất: 565/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1718/TB-UBND ngày 28-10-2025.

- Diện tích thu hồi: 490,7m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 89,90 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 81 TBĐ số 110; MP rạch (b).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1633/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

60. Trường hợp ông (bà) Ngô Hoàng Sơn (MHD: 61):

- Số thông báo thu hồi đất: 566/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1718/TB-UBND ngày 28-10-2025.

- Diện tích thu hồi: 330,7m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 91,92 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 80,81 TBĐ số 110; Thuộc MPT 687 TBĐ số 66.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1632/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

61. Trường hợp ông (bà) Trần Thị Thái và Đặng Thị Thu Hằng (MHD: 62):

- Số thông báo thu hồi đất: 567/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1718/TB-UBND ngày 28-10-2025.

- Diện tích thu hồi: 314m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 93 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 79,718 TBĐ số 110; MP rạch (R).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1631/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

62. Trường hợp ông (bà) Phạm Dũng Chinh (MHD: 63):

- Số thông báo thu hồi đất: 568/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1934/TB-UBND ngày 07-11-2025.

- Diện tích thu hồi: 167,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 98,4073 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 82 TBĐ số 110; MP rạch (b).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1630/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

63. Trường hợp ông (bà) Lê Thị Kim (MHD: 64):

- Số thông báo thu hồi đất: 569/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 23,5m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 98,4074 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 82 TBĐ số 110.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1629/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

64. Trường hợp ông (bà) Đinh Hoài Khang (MHD: 65-1):

- Số thông báo thu hồi đất: 570/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1214/TB-UBND ngày 26-9-2025.

- Diện tích thu hồi: 250,6m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 4075 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 82,83 TBĐ số 110; MP rạch (b).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1628/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

65. Trường hợp ông (bà) Ma Thúy Cảnh (MHD: 65-2):

- Số thông báo thu hồi đất: 1213/TB-UBND ngày 26-9-2025.

- Diện tích thu hồi: 10,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 4075 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 83,697 TBĐ số 110.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1627/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

66. Trường hợp ông (bà) Thái Thị Kiều (MHD: 66):

- Số thông báo thu hồi đất: 571/TB-UBND ngày 12-8-2025, 1215/TB-UBND ngày 26-9-2025, 1939/TB-UBND ngày 07-11-2025.

- Diện tích thu hồi: 53,6m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 4076 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 83 TBĐ số 110.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1626/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

67. Trường hợp ông (bà) Ngô Trí Đức và Lê Thị Nhung (MHD: 67):

- Số thông báo thu hồi đất: 572/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 2,7m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 98 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 82,83,699 TBĐ số 110.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1625/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

68. Trường hợp ông (bà) Trần Vinh Điền (MHD: 68):

- Số thông báo thu hồi đất: 573/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 5,7m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 98 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 83,698 TBĐ số 110.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1624/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

69. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Kim Xuân (MHD: 69):

- Số thông báo thu hồi đất: 574/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 175,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 99,100 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 83,163,678 TBĐ số 110.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1623/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

70. Trường hợp ông (bà) Các hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Thời (MHD: 70):

- Số thông báo thu hồi đất: 576/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 252,6m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 100 TBĐ số 14; MP rạch (b).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 163 TBĐ số 110.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1622/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

71. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Trường Vinh và Đặng Ngọc Sương (MHD: 71):

- Số thông báo thu hồi đất: 457/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 76,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 110 TBĐ số 14.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 99,546 TBĐ số 111; Mương (c).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1621/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

72. Trường hợp ông (bà) Các hàng thừa kế của ông Nguyễn Văn Hai (MHD: 73):

- Số thông báo thu hồi đất: 504/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 892,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 45 TBĐ số 7; MP rạch (B1,B2,B3,B4).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 20,21,50,51 TBĐ số 24; MP rạch (b1); Bờ đất (a1,a2,a3).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1619/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

73. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Văn Mượng và Nguyễn Thị Bia (MHD: 74):

- Số thông báo thu hồi đất: 503/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 649,2m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MP rạch (B1,B2).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 52-1,53-1,57-1,52-4,57-2 TBĐ số 24; Bờ đất (a1,a2,a3,a4).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1618/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

74. Trường hợp ông (bà) Các hàng thừa kế của ông Lê Văn Hận và bà Đỗ Thị Lan (MHD: 84):

- Số thông báo thu hồi đất: 493/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 889,3m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MP rạch (B); Sông (C).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 1-1,2-1 TBĐ số 25; MP rạch (b); Bờ đất (a1,a2,a3).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1606/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

75. Trường hợp ông (bà) Các hàng thừa kế của ông Phan Văn Quẹo (MHD: 85):

- Số thông báo thu hồi đất: 492/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 484,8m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 28-1 TBĐ số 25; MP rạch (B).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1605/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

76. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Văn Ngữ và Nguyễn Thị Sáu (MHD: 86):

- Số thông báo thu hồi đất: 491/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 1020,8m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 282 TBĐ số 7; MP rạch (B1,B2); Sông (C).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 13,28 TBĐ số 25; Bờ đất (a1,a2).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1604/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

77. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Văn Phước và Huỳnh Thị Bích Liên (MHD: 87):

- Số thông báo thu hồi đất: 490/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 324,7m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MP rạch (B); Sông (C).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 28-1 TBĐ số 25; MP rạch (b); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1603/UBND-KTHTĐT ngày 27/10/2025 của UBND phường Thới An.

78. Trường hợp ông (bà) Tạ Thị Ái Dung và Phan Thanh Hà (MHD: 89):

- Số thông báo thu hồi đất: 488/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 208,4m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MP rạch (B1,B2).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 28-1 TBĐ số 25; Bờ đất (a1,a2).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1601/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

79. Trường hợp ông (bà) Đào Ngọc Thọ và Phạm Thị Tin (MHD: 90):

- Số thông báo thu hồi đất: 487/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 2067,8m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 28-1,73-1 TBĐ số 25; MP rạch (b); Đường (a1,a2).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1600/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

80. Trường hợp ông (bà) Trịnh Văn Hậu (MHD: 97):

- Số thông báo thu hồi đất: 480/TB-UBND ngày 12-8-/2025.

- Diện tích thu hồi: 1230,5m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 529 TBĐ số 7; MP rạch (B); Sông (C).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 72,73,71 TBĐ số 25; Bờ đất (a1,a2, a3, a4, a5, a6, a7); MP rạch (b1, b2, b3).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1593/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

81. Trường hợp ông (bà) Các hàng thừa kế của ông Phạm Văn Chơn và bà Trịnh Thị Năm (MHD: 102):

- Số thông báo thu hồi đất: 475/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 197,6m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MP rạch (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MP rạch (b); Bờ đất (a).

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1588/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

82. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Bảy và Trần Thanh Hải (MHD: 103):

- Số thông báo thu hồi đất: 474/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 809,6m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 535-1, 535-2 TBĐ số 7; MP rạch (B1,B2).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 75-1,75-2 TBĐ số 25; Bờ đất (a); MP rạch (b1, b2)

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1587/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

83. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Hồng Việt, Trần Thị Thuần và Huỳnh Thị Thanh Hà (MHD: 117):

- Số thông báo thu hồi đất: 460/TB-UBND ngày 12-8-2025.

- Diện tích thu hồi: 316,1m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 655-1,656-1 TBĐ số 8; Sông (B).

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 1166-1 TBĐ số 28.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1574/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

84. Trường hợp ông (bà) Đặng Thị Nầy (MHD: 119):

- Số thông báo thu hồi đất: 1945/TB-UBND ngày 07-11-2025.

- Diện tích thu hồi: 280,2m2.

+ Theo TL 02/CT-UB: Thuộc MPT 667 TBĐ số 7.

+ Theo TL 2005: Thuộc MPT 75,82,83,84,85,118 TBĐ số 82.

- Nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi (đang niêm yết tại trụ sở UBND phường Thới An từ ngày 21-11-2025): Theo xác nhận số 1658/UBND-KTHTĐT ngày 27-10-2025 của UBND phường Thới An.

