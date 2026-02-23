Tập đoàn Cathay nỗ lực tạo cầu nối tài chính xanh, bền vững tại Việt Nam

Hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam, Tập đoàn Tài chính Cathay từng bước khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và phát triển bền vững tại thị trường đầy tiềm năng này. Cathay đã mở rộng hoạt động thông qua Ngân hàng Cathay United Bank (CUB), Cathay Life Việt Nam và Cathay Insurance Việt Nam, hướng đến xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện và đóng vai trò cầu nối tài chính xanh giữa Việt Nam với khu vực.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Cathay khẳng định tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng hiện diện tại thị trường Việt Nam

Vị thế dẫn đầu tại Đài Loan

Bà Ya-Jou Chang, Phó Chủ tịch điều hành cấp cao của Tập đoàn Cathay cho biết: tại thị trường nội địa, Cathay là một trong 4 tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan, phục vụ hơn 15 triệu khách hàng - tương đương hơn một nửa dân số. Hệ sinh thái của tập đoàn bao gồm ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và quản lý tài sản, với tổng tài sản đạt khoảng 468 tỷ USD.

Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) hiện là ngân hàng tư nhân lớn thứ hai tại Đài Loan, quản lý khoảng 161 tỷ USD tài sản và được định vị là cầu nối tài chính chiến lược giữa Đông Á và Đông Nam Á. Trong lĩnh vực bảo hiểm, Cathay Life giữ vị trí công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thị trường, phục vụ hơn 8 triệu khách hàng, quản lý khoảng 20 triệu hợp đồng còn hiệu lực và sở hữu tổng tài sản khoảng 288 tỷ USD. Tỷ lệ an toàn vốn (RBC) duy trì ở mức cao, khoảng 328% năm 2025, vượt xa yêu cầu pháp lý.

Cathay Insurance, với hơn 30 năm phát triển, cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định trên 7%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Danh mục sản phẩm đa dạng, trong đó bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn, bên cạnh các sản phẩm cháy nổ, tai nạn và sức khỏe.

Mở rộng bền vững tại châu Á và Việt Nam

Từ đầu những năm 2000, Cathay đã đẩy mạnh mở rộng tại châu Á với mạng lưới tại Trung Quốc, Hồng Kông và 9 quốc gia Đông Nam Á, đồng thời được chấp thuận thành lập chi nhánh tại Ấn Độ và Nhật Bản. Trong chiến lược khu vực, Việt Nam được đánh giá là thị trường trọng điểm nhờ vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và tiềm năng chuyển đổi số mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, Cathay không chỉ phát triển kinh doanh mà còn định vị mình là đối tác chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm quản trị dữ liệu, chuyển đổi số và tài chính bền vững tích lũy từ Đài Loan. Danh mục tài chính bền vững ngày càng mở rộng, bao gồm các khoản vay xanh cho dự án xử lý và phân phối nước, nhà máy đạt chứng chỉ công trình xanh LEED, cũng như các khoản vay liên kết bền vững (SLL) cho doanh nghiệp sản xuất, logistics và trung tâm dữ liệu.

Một trong những dự án tiêu biểu là khoản vay đồng tài trợ hơn 107 triệu USD cho dự án điện gió BIM tại Ninh Thuận, công suất 88MW, cung cấp khoảng 39GWh điện tái tạo mỗi năm. Dự án do CUB phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các định chế tài chính quốc tế thực hiện, thể hiện rõ vai trò kết nối dòng vốn quốc tế cho các sáng kiến năng lượng sạch tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động tài chính, Cathay triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội dài hạn. Chương trình “Kế hoạch Ươm Mầm Đại Thụ” đã kéo dài hơn 17 năm, hỗ trợ hơn 22.000 học sinh với tổng giá trị tài trợ trên 13 tỷ đồng, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ cho tương lai.

Theo ông VJ Lu, Tổng Giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Chuyển đổi số là trụ cột xuyên suốt trong chiến lược của Cathay tại Việt Nam. Ngân hàng CUB tiên phong triển khai quy trình vay số hóa 100% (end-to-end digital) thông qua ứng dụng CUB Việt Nam, ghi nhận hơn 5,7 triệu lượt tải và gần 790.000 người dùng đăng ký.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, các giải pháp như ký hợp đồng điện tử, bồi thường bảo hiểm qua thiết bị di động, hay AI Coach hỗ trợ đào tạo tư vấn viên đã góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.

Cathay Life Việt Nam, hoạt động từ năm 2008, hiện phục vụ hơn 500.000 khách hàng với mạng lưới 120 điểm kinh doanh trên toàn quốc, đội ngũ khoảng 2.400 tư vấn viên và hơn 260.000 hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực. Trong khi đó, Cathay Insurance Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kép trên 20% mỗi năm, hiện diện tại 6 thành phố lớn và quản lý gần 870.000 hợp đồng cá nhân cùng hơn 48.000 hợp đồng doanh nghiệp.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, chiến lược ESG rõ ràng và định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, Cathay đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối tài chính xanh giữa Việt Nam và khu vực, đồng hành cùng thị trường trong hành trình tăng trưởng bền vững và hội nhập sâu rộng.

