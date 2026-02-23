Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV: Vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

Khép lại năm 2025 với nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị sản xuất alumin trọng điểm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, tạo tiền đề quan trọng để triển khai kế hoạch năm 2026 trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Toàn cảnh nhà máy alumin Lâm Đồng

Vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2025, trong điều kiện thị trường khoáng sản và kim loại thế giới diễn biến phức tạp, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã tập trung điều hành sản xuất linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành dây chuyền công nghệ. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch được giao.

Cụ thể, sản lượng alumin quy đổi đạt 740.688 tấn, bằng 114% kế hoạch; sản lượng alumin tiêu thụ đạt 686.232 tấn, đạt 114,4% kế hoạch. Kết quả này phản ánh sự ổn định trong tổ chức sản xuất cũng như khả năng chủ động trong công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

Cùng với sản lượng, các chỉ tiêu tài chính ghi nhận mức tăng trưởng tốt: Doanh thu năm 2025 đạt 3.761,3 tỷ đồng, bằng 109,3% kế hoạch. Đáng chú ý, lợi nhuận đạt 115,2 tỷ đồng, tương đương 349,3% kế hoạch năm, cho thấy hiệu quả trong công tác quản trị chi phí và sử dụng nguồn lực.

Một điểm nổi bật trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV là nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Tổng số nộp ngân sách đạt 1.031,9 tỷ đồng, bằng 354,8% kế hoạch, tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp trụ cột, đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương và Trung ương.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong năm 2025, công ty đã dành 5,2 tỷ đồng hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo các đối tượng chính sách, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và tham gia các chương trình phát triển cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Vận hành phòng điều khiển phân xưởng nung

Phấn đấu thu nhập người lao động tăng tối thiểu 3% so với năm 2025

Cùng với hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Thu nhập bình quân năm 2025 đạt 21 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,6% so với năm 2024. Đây là yếu tố quan trọng góp phần ổn định lực lượng lao động, tạo động lực để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Công tác an toàn - vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, đào tạo và nâng cao tay nghề cho người lao động tiếp tục được duy trì và tăng cường, góp phần bảo đảm sản xuất ổn định, an toàn và bền vững.

Bước sang năm 2026, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV xác định mục tiêu tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, nâng cao hiệu quả và thích ứng linh hoạt với diễn biến thị trường. Theo kế hoạch, sản lượng quặng nguyên khai đạt 4,3 triệu tấn; quặng tinh đạt 2,035 triệu tấn; alumin quy đổi đạt 745.000 tấn; alumin tiêu thụ khoảng 685.000 tấn. Doanh thu dự kiến đạt 3.854,9 tỷ đồng, lợi nhuận phấn đấu đạt 36 tỷ đồng; thu nhập người lao động tăng tối thiểu 3% so với năm 2025.

Để thực hiện các mục tiêu trên, công ty tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tăng cường quản trị chi phí, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản lý điều hành. Với nền tảng kết quả đạt được trong năm 2025, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV bước vào năm mới 2026 với quyết tâm giữ vững nhịp độ sản xuất, phát triển bền vững và tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và cả nước.

PHƯƠNG NAM