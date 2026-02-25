Cơ hội cuối sở hữu căn hộ chuẩn Nhật, giá cực tốt tại The Origami - Vinhomes Grand Park

Khi thị trường căn hộ TPHCM bước vào chu kỳ tăng giá mới nhờ cú hích hạ tầng và nguồn cung ngày càng nghiêng về phân khúc giá trên 100 triệu đồng/m 2, The Origami (Vinhomes Grand Park) đang đi đến chặng cuối với quỹ căn hữu hạn. Thời điểm hiện tại được xem là cơ hội vàng để sở hữu chuẩn sống Nhật Bản giữa lòng đại đô thị đáng sống bậc nhất TPHCM, với mức giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trước khi hạ tầng khu Đông đồng loạt về đích.

Quỹ căn thu hẹp, sức nóng quay trở lại

Ngay từ thời điểm ra mắt, The Origami - dự án hợp tác chiến lược giữa chủ đầu tư Vinhomes và Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) đã tạo nên “cơn địa chấn” trên thị trường bất động sản phía Nam. Chỉ trong vòng 3 ngày, hơn 2.400 căn hộ đã được đăng ký đặt mua. Con số này là minh chứng rõ nét cho nhu cầu thực tế của thị trường đối với các sản phẩm nhà ở chất lượng cao, pháp lý hoàn chỉnh và được bảo chứng bởi thương hiệu uy tín hàng đầu.

Thời điểm ra mắt, The Origami tạo “cơn địa chấn” khi hơn 2.400 căn hộ được đăng ký mua chỉ trong vòng 3 ngày

Sau nhiều đợt mở bán, quỹ căn The Origami hiện còn rất ít. Trong bối cảnh thị trường TPHCM khan hiếm nguồn cung phù hợp cho cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn, yếu tố “hữu hạn” đang trở thành lực đẩy khiến nhiều khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định trước khi giỏ hàng chính thức khép lại.

Vừa sở hữu căn hộ 65m2 và dọn về ở trước tết, anh Hoàng Phúc Nguyên (TPHCM) không giấu được niềm vui “dọn đến ngôi nhà mới”.

“Tôi từng chần chừ ở các đợt mở bán trước. Nhưng giờ khi thấy Vành đai 3 thi công rất nhanh, trong khi giá nhà khu trung tâm liên tục leo thang, tôi hiểu rằng đây là thời điểm không thể bỏ lỡ nếu muốn sở hữu nhà tại TPHCM với mức giá hợp lý”, anh Nguyên chia sẻ.

Theo các báo cáo gần đây của CBRE, thị trường căn hộ TPHCM giai đoạn 2025-2026 được dự báo tiếp tục tăng giá, do chi phí đầu vào leo thang và sự lệch pha cung - cầu kéo dài. Phần lớn nguồn cung mới tập trung vào phân khúc cao cấp và hạng sang, với mức giá phổ biến trên 100 triệu đồng/m².

Trong bức tranh đó, The Origami được xem là “ngoại lệ đáng chú ý” khi vẫn duy trì mức giá từ khoảng 50-65 triệu đồng/m² cho sản phẩm đã hiện hữu, tiện ích đồng bộ và nằm trong lõi phát triển của cực tăng trưởng phía Đông TPHCM. Khoảng chênh đáng kể so với mặt bằng sơ cấp toàn thị trường tạo ra biên độ an toàn hấp dẫn cho nhà đầu tư, đồng thời mở rộng cơ hội an cư cho nhóm khách mua ở thực.

Tiềm năng tăng trưởng của dự án còn được bảo chứng bởi cú hích hạ tầng. The Origami tọa lạc tại vị trí chiến lược với 2 mặt tiền giáp đường Phước Thiện và đường Vành đai 3 - tuyến đường huyết mạch xuyên tâm đại đô thị đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp thông xe trước ngày 30-4 tới.

Quy luật thị trường cho thấy, khi các công trình giao thông trọng điểm đi vào hoạt động, giá trị bất động sản khu vực lân cận thường nhanh chóng thiết lập mặt bằng mới. Do đó, việc sở hữu căn hộ The Origami tại thời điểm này được đánh giá là bước đi đón đầu hiệu quả, tối ưu hóa giá trị tài sản trước khi lợi thế hạ tầng được phản ánh đầy đủ vào giá.

Chuẩn sống Nhật Bản giữa hệ sinh thái tiện ích toàn diện

Bên cạnh mức giá cực tốt và tiềm năng gia tăng giá trị tài sản, The Origami còn ghi điểm nhờ kiến tạo thành công chất sống chuẩn Nhật “wellness living” giữa nhịp đô thị năng động. Lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy truyền thống của Nhật Bản, dự án được quy hoạch để trở thành một miền xanh an nhiên, nơi cư dân tìm thấy sự tĩnh tại ngay giữa phố thị sôi động.

Chất sống chuẩn Nhật “wellness living” tại The Origami

Điểm nhấn nổi bật của The Origami là bộ đôi vườn Nhật nội khu đẳng cấp. Các biểu tượng văn hóa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, như cổng chào Torii, hồ cá Koi, vườn Tùng La Hán, tháp đá… được các nghệ nhân tái hiện tỉ mỉ, kiến tạo nên một không gian thiền tịnh mang đúng tinh thần Phù Tang.

Thiết kế căn hộ cũng tuân thủ triết lý tối giản và tinh tế, tối ưu hóa công năng sử dụng. Hệ thống cửa sổ lớn đón gió và ánh sáng tự nhiên giúp mở rộng tầm nhìn ra các mảng xanh, mang lại cảm giác thư thái và kết nối sâu sắc với thiên nhiên. Trong bối cảnh môi trường sống tại các đô thị lớn ngày càng ngột ngạt, việc sở hữu một không gian sống chú trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần như The Origami trở thành ưu tiên hàng đầu của các gia đình trẻ.

Cư dân The Origami được tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” của Vinhomes Grand Park

An cư tại The Origami, cư dân đồng thời tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” của đại đô thị Vinhomes Grand Park. Mọi nhu cầu cuộc sống được đáp ứng chỉ trong vài bước chân: học tập tại 2 trường học chất lượng quốc tế Vinschool; chăm sóc sức khỏe tại phòng khám, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; vui chơi giải trí, mua sắm tại Vincom Mega Mall, công viên Grand Park; rèn luyện sức khỏe tại sân tập golf 2 tầng, sân pickleball; di chuyển xanh cùng hệ thống xe buýt điện VinBus…