Sunshine Sky City: Năm mới đón lộc, nhà view sông đón phúc

Trong tâm thức người Việt, thời khắc chuyển giao năm mới không chỉ là dịp để nhìn lại, mà còn là lúc bắt đầu những dự định an cư. Khi tiêu chuẩn sống ngày càng nâng cao, câu chuyện chọn nhà không dừng lại ở tiêu chí “nơi ở”, mà hướng sâu hơn đến giá trị phong thủy, nơi có thể “tích lộc, tụ phúc” bền vững.

Dịp đầu năm 2026, xu hướng lựa chọn nhà ở hợp phong thủy, đặc biệt là nhà có mặt tiền sông, hồ tiếp tục được quan tâm, không chỉ ở góc độ văn hóa mà còn được kiểm chứng bằng giá trị đầu tư thực tế. Trong dòng chảy đó, Sunshine Sky City nổi bật nhờ địa thế “minh đường tụ thủy” cùng lợi thế vị trí “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”.

Nắm giữ lợi thế phong thủy sinh tài lộc, căn hộ Sunshine Sky City đang được thị trường chú ý dịp đầu năm 2026

Minh đường tụ thủy: Vị thế khai lộc, thịnh vượng vững bền

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, “minh đường” là khoảng không gian trước nhà, nơi đón nhận và tích tụ sinh khí. Khi minh đường gắn liền với yếu tố “thủy” từ sông, hồ sẽ tạo nên thế “minh đường tụ thủy”, một địa thế cát lành tượng trưng cho tài lộc dồi dào và gia đạo yên ổn. Đặc biệt với người Việt, việc chọn một tổ ấm “trước thủy - sau vượng” trong dịp đầu năm không đơn thuần là niềm tin tâm linh, khởi đầu một cuộc sống an yên, mà còn mang theo kỳ vọng ngôi nhà sẽ là nơi phúc khí được bồi đắp và tích lũy giá trị theo năm tháng.

Yếu tố phong thủy này đồng thời cũng là "thước đo" chuẩn xác cho giá trị bất động sản. Theo dữ liệu của Knight Frank, nhà ở sở hữu tầm nhìn sông, hồ thường có mức giá cao hơn 10-30% so với mặt bằng chung, thậm chí tại những khu vực trung tâm, mức chênh lệch có thể lên đến 40%. Không chỉ ghi nhận biên độ tăng giá ổn định trong dài hạn, các sản phẩm này còn được xem là nhóm tài sản “ăn chắc mặc bền”, đáp ứng nhu cầu ở thực và có khả năng thanh khoản vượt trội.

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Phú Thuận, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Sunshine Sky City sở hữu lợi thế hiếm có khi thừa hưởng không gian sinh thái ba mặt hướng sông Cả Cấm và sông Sài Gòn. Tại đây, tầm nhìn trực diện ra mặt nước không chỉ hiện thực hóa thế “tiền thủy” chiêu tài tụ lộc cho gia chủ, mà còn giúp điều hòa khí hậu, mang lại môi trường sống trong lành - yếu tố ngày càng được người mua nhà ở thực coi trọng.

Sunshine Sky City quy mô 9 tòa tháp cao 26–38 tầng, cung cấp cho thị trường gần 3.500 căn hộ cao cấp 3 mặt hướng sông đắt giá

Sunshine Sky City: Điểm sáng bất động sản giá trị thực tại cửa ngõ Nam Sài Gòn

Bên cạnh khả năng liên kết vùng thuận tiện qua các trục huyết mạch Nguyễn Văn Linh và Huỳnh Tấn Phát, Sunshine Sky City còn hưởng lợi trực tiếp từ “xung lực” hạ tầng đến từ cầu Phú Mỹ 2. Với tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, dự án trọng điểm này không chỉ giải tỏa áp lực giao thông khu vực, mà còn thiết lập lộ trình di chuyển chiến lược, kết nối xuyên suốt Nam Sài Gòn với sân bay Quốc tế Long Thành. Đồng thời, tạo đà bứt phá giá trị cho loạt bất động sản tại quận 7 (cũ), trong đó Sunshine Sky City sở hữu ưu thế vượt trội khi nằm ngay vị trí cửa ngõ phía Đông Nam Thành phố, sát chân cầu Phú Mỹ 2.

Trên nền tảng hội tụ phong thủy vượng khí và khả năng kết nối thuận tiện, Sunshine Sky City kiến tạo nên Tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ "chuẩn khách sạn" 4.0 ven sông đầu tiên tại Khu Nam Sài Gòn với bộ sưu tập gần 3.500 căn hộ cao cấp, được hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5 sao với hệ nội thất từ các thương hiệu châu Âu danh tiếng như Hafele, Duravit, Hansgrohe hoặc tương đương.

Chất lượng sống cao cấp tại đây được định nghĩa thông qua hệ sinh thái hơn 50 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, từ Rooftop Bar, CLB Golf 3D, Spa, Fitness, đến vườn nướng BBQ, thư viện và không gian sinh hoạt cộng đồng.., tất cả đều được quy hoạch hướng đến trải nghiệm sống chuẩn resort 5 sao giữa lòng đô thị.

Sunshine Sky City dành tới 12.000m² diện tích cho cây xanh và mặt nước, kiến tạo hệ sinh thái sinh thái chuẩn resort ven sông

Được biết, sau khi được tháo gỡ pháp lý, Sunshine Sky City đã khởi công Phân khu Thịnh Vượng quy mô 5 tòa tháp, bổ sung cho thị trường hơn 1.200 căn hộ cao cấp. Trước đó, tòa Sky 1 của dự án đã bàn giao đi vào hoạt động ổn định, 3 tháp Sky 2,3,4 đã hoàn tất cất nóc và đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, dự kiến bàn giao vào quý 2-2026.