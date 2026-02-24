Tổng công ty Điện lực miền Nam: Triển khai nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Sáng 23-2 (mồng 7 Tết Bính Ngọ), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức gặp mặt đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Buổi gặp mặt tổ chức theo hình thức trực tiếp và truyền hình trực tuyến đến tất cả đơn vị thành viên.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang yêu cầu các Ban chuyên môn, các đơn vị triển khai ngay nhiệm vụ công tác trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới

Luôn cấp điện an toàn, ổn định...

Tham dự buổi gặp mặt và triển khai nhiệm vụ năm 2026, có ông Lê Văn Trang – Chủ tịch HĐTV, ông Nguyễn Phước Đức – Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, các thành viên HĐTV, các Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, lãnh đạo các Ban cùng toàn thể CBCNV khối cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức yêu cầu toàn thể CBCNV bám sát các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Phước Đức cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với hơn 15.200 ca trực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đảm bảo điện trong dịp Tết, EVNSPC đã cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết; đặc biệt đã cấp điện an toàn, ổn định tại 146 điểm vui chơi giải trí, khu vực tổ chức lễ hội, 74 điểm bắn pháo hoa và các địa điểm quan trọng trên địa bàn 8 tỉnh thành phía Nam.

Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của tập thể CBCNV, người lao động đã gác lại niềm vui sum họp gia đình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Khẳng định khối lượng công việc trong năm 2026 của EVNSPC còn rất nhiều với không ít thách thức, Tổng Giám đốc Nguyễn Phước Đức nhấn mạnh: “Năm 2026 là năm của hành động. Do vậy, toàn thể CBCNV cần bắt tay vào công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, bám sát các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, nhất là trong công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo điện mùa khô, đảm bảo điện cho APEC 2027,…

Buổi gặp mặt đầu năm và triển khai nhiệm vụ năm 2026 được kết nối truyền hình đến tất cả các đơn vị thành viên

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2026

Mỗi CBCNV cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm để EVNSPC tiếp tục hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026.

Tổng Giám đốc EVNSPC cũng chia sẻ, trên công trường nhiều dự án đầu tư xây dựng do EVNSPC làm chủ đầu tư, các đơn vị của EVNSPC và các nhà thầu thi công đã bắt tay vào công việc ngay từ ngày mồng 4 Tết.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang gửi lời tri ân tới toàn thể CBCNV trong Tổng Công ty đã vượt qua năm 2025 với rất nhiều khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao; đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể CBCNV một năm mới bình an, nhiều sức khoẻ, nhiều năng lượng dành cho công việc và cho gia đình.

Lãnh đạo EVNSPC cũng yêu cầu toàn thể CBCNV các đơn vị tập trung triển khai công việc ngay ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, theo đúng tinh thần Chỉ thị 55 của Ban Bí thư và Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của EVN.

EVNSPC tham gia cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác quý I/2026 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sáng 23-2

ĐÌNH HOÀNG