Vietjet ghi dấu ấn toàn cầu với ba giải thưởng quốc tế về môi trường làm việc

Đặc biệt, World HRD Congress & Awards lần đầu tiên ghi nhận Vietjet là “Nơi làm việc tốt nhất toàn cầu” cùng với “Giải thưởng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập”, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.
Các giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho định hướng đặt con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược ESG và phát triển bền vững của hãng.
Hiện Vietjet có hơn 9.000 cán bộ nhân viên, trong đó hơn 1.000 nhân sự quốc tế đến từ 68 quốc gia khác nhau. Đội ngũ đa quốc tịch, đa văn hóa không chỉ phản ánh môi trường làm việc cởi mở và hội nhập, mà còn thể hiện tầm nhìn toàn cầu của hãng hàng không thế hệ mới.
Chiến lược nhân sự bền vững của Vietjet được triển khai thông qua các chính sách bảo đảm bình đẳng cơ hội, tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy hòa nhập trên toàn bộ hệ thống vận hành, từ khai thác bay, kỹ thuật, dịch vụ đến các khối chức năng. Mọi cá nhân đều được trao quyền phát triển dựa trên năng lực và kết quả, được lắng nghe và được ghi nhận trong một môi trường minh bạch, chuyên nghiệp.
Trước đó, Vietjet đã nhiều lần được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất” Việt Nam và châu Á, cũng như nhận nhiều giải thưởng quốc tế uy tín từ Skytrax, AirlineRatings, World Travel Awards.
Với triết lý con người là động lực của tăng trưởng bền vững, Vietjet tiếp tục khẳng định vị thế là nơi sự nghiệp cất cánh không biên giới, đồng hành cùng hành trình kết nối thế giới bằng niềm tin, cơ hội và khát vọng.
Ra đời năm 1992, World HRD Congress là một trong những sự kiện lớn nhất toàn cầu trong lĩnh vực nghề nghiệp và nhân sự. Sự kiện quy tụ quản lý cấp cao và chuyên gia về nhân sự đến từ hơn 133 quốc gia, trở thành không gian kết nối và tôn vinh những tổ chức tiên phong trong chiến lược con người. Quy trình đánh giá giải thưởng có sự tham gia của hội đồng giám khảo bao gồm các chuyên gia uy tín quốc tế.