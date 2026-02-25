Vietjet ghi dấu ấn toàn cầu với ba giải thưởng quốc tế về môi trường làm việc

Vietjet đã được vinh danh với ba giải thưởng quốc tế danh giá, gồm “Nơi làm việc tốt nhất toàn cầu năm 2026” (Global Best Place to Work in 2026), “Giải thưởng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập” (Diversity Impact Award) và “Thương hiệu Nhà tuyển dụng tốt nhất toàn cầu” (Global Best Employer Brand), tại Đại hội & Giải thưởng Nhân sự Thế giới (World HRD Congress & Awards) 2026 diễn ra ở Mumbai, Ấn Độ.

Đặc biệt, World HRD Congress & Awards lần đầu tiên ghi nhận Vietjet là “Nơi làm việc tốt nhất toàn cầu” cùng với “Giải thưởng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập”, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

Các giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho định hướng đặt con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược ESG và phát triển bền vững của hãng.

Vietjet nhận giải thưởng tại Đại hội & Giải thưởng Nhân sự Thế giới 2026

Hiện Vietjet có hơn 9.000 cán bộ nhân viên, trong đó hơn 1.000 nhân sự quốc tế đến từ 68 quốc gia khác nhau. Đội ngũ đa quốc tịch, đa văn hóa không chỉ phản ánh môi trường làm việc cởi mở và hội nhập, mà còn thể hiện tầm nhìn toàn cầu của hãng hàng không thế hệ mới.

Chiến lược nhân sự bền vững của Vietjet được triển khai thông qua các chính sách bảo đảm bình đẳng cơ hội, tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy hòa nhập trên toàn bộ hệ thống vận hành, từ khai thác bay, kỹ thuật, dịch vụ đến các khối chức năng. Mọi cá nhân đều được trao quyền phát triển dựa trên năng lực và kết quả, được lắng nghe và được ghi nhận trong một môi trường minh bạch, chuyên nghiệp.

Trước đó, Vietjet đã nhiều lần được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất” Việt Nam và châu Á, cũng như nhận nhiều giải thưởng quốc tế uy tín từ Skytrax, AirlineRatings, World Travel Awards.

Với triết lý con người là động lực của tăng trưởng bền vững, Vietjet tiếp tục khẳng định vị thế là nơi sự nghiệp cất cánh không biên giới, đồng hành cùng hành trình kết nối thế giới bằng niềm tin, cơ hội và khát vọng.