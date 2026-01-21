Bản đồ điểm đến du khách Việt dịp Tết Nguyên đán 2026 dần lộ diện

Phú Quốc là một trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều trong dịp Tết Nguyên đán

Theo Booking.com, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày đã thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm điểm đến trong nước tăng mạnh.

Ở giai đoạn trước tết, Phú Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong danh sách các điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất, tăng 3 bậc so với cùng kỳ năm trước. Các điểm đến quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, TPHCM, Đà Lạt và Hà Nội duy trì sức hút nhờ hệ thống lưu trú đa dạng, dễ di chuyển và phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày. Côn Đảo ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm tích cực, phản ánh xu hướng tìm về không gian yên bình để “chậm lại” trước thềm năm mới.

Nghi lễ dựng Nêu sẽ được The Anam Cam Ranh thực hiện vào ngày 10-2

Bước vào cao điểm tết, nhu cầu tìm kiếm tập trung mạnh vào các điểm đến nghỉ dưỡng và khí hậu mát mẻ. Đà Lạt vươn lên trở thành điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp tết 2026, theo sau là Phú Quốc và Nha Trang. Phan Thiết và Sa Pa ghi nhận lượng tìm kiếm tăng gấp 5 lần so với năm ngoái, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt về phía những không gian thiên nhiên, phù hợp cho các kỳ nghỉ gia đình kéo dài.

Song hành với xu hướng điểm đến, không khí chuẩn bị đón tết tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao trên cả nước đang diễn ra sôi động. Nhiều cơ sở lưu trú cao cấp bắt đầu trang trí không gian xuân từ sớm, tái hiện hình ảnh tết truyền thống với hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ, đồng thời tổ chức các nghi lễ mang tính biểu trưng như dựng Nêu, múa lân đầu năm.

Mâm cỗ tết và những món ăn truyền thống được nhiều khách sạn chuẩn bị cho du khách dịp này

Ở góc độ trải nghiệm, các khách sạn chú trọng khơi gợi ký ức tết xưa thông qua ẩm thực và không gian văn hóa.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động trải nghiệm được thiết kế riêng cho dịp tết cũng trở thành điểm nhấn. Các khách sạn 5 sao tập trung vào mâm cỗ đoàn viên, buffet tết, lớp học làm bánh chưng, thư pháp - ông đồ cho chữ, cùng các chương trình chăm sóc sức khỏe đầu năm.

Dịp này, nhiều ưu đãi giảm giá cũng dành cho khách đặt lưu trú với mức giảm 15 - 80%, áp dụng đến 1-4, giúp du khách đón tết tiết kiệm, trọn vẹn.

VĨNH XUÂN