Bàn giao nhà sửa chữa, chống dột cho hộ khó khăn

Công trình đầu tiên nằm trong mục tiêu xây dựng, sửa chữa 15 căn nhà tình thương, tình nghĩa, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Đông (TPHCM) tổ chức khánh thành và bàn giao cho hộ dân vào sáng 4-11.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương bàn giao công trình sửa chữa, chống dột nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Trần Văn Em

Công trình cũng nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường An Hội Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2025).

Hiện trạng căn nhà của ông Trần Văn Em trước khi được sửa chữa, không bảo đảm an toàn

Ông Trần Văn Em sinh sống một mình trong căn nhà cấp 4, diện tích khoảng 30m² (tại địa chỉ 362/29/17 đường Thống Nhất, khu phố 7, phường An Hội Đông). Do tuổi cao, bị tai biến dẫn đến đi lại khó khăn nên ông không thể lao động và không có thu nhập.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương động viên hộ ông Trần Văn Em cố gắng ổn định cuộc sống

Căn nhà của ông Trần Văn Em được xây dựng cách đây hơn 25 năm, hiện đã xuống cấp, hư hỏng nhiều.

Sau hơn 2 tuần khẩn trương sửa chữa, chống dột, công trình (với tổng kinh phí 48 triệu đồng do Quỹ Vì người nghèo phường hỗ trợ) đã được hoàn thành, đáp ứng tâm tư và nguyện vọng của ông Trần Văn Em về một nơi trú ngụ an toàn, ổn định.

Việc hoàn thành và bàn giao nhà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện tinh thần đại đoàn kết của cộng đồng, là nguồn động viên lớn giúp hộ gia đình ông Trần Văn Em ổn định cuộc sống.

Trong giai đoạn 2024 – 2025, Quỹ Vì người nghèo phường An Hội Đông đã vận động được hơn 2,2 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ, chăm lo an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa 8 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 360 triệu đồng.

MẠNH THẮNG