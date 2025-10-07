Chi hội Doanh nghiệp phường An Phú Đông trao tặng 13 căn nhà tình nghĩa, tình thương

Theo UBND phường An Phú Đông, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, địa bàn có diện tích hơn 14,5 km², dân số khoảng 129.000 người. Nhờ vị trí giáp sông Sài Gòn và các tuyến giao thông quan trọng, phường có nhiều tiềm năng phát triển đô thị, thương mại – dịch vụ và du lịch.

Ba tháng qua, phường tập trung ổn định bộ máy, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, hạn chế trễ hẹn. Đồng thời, rà soát, đề xuất 58 dự án đầu tư công giai đoạn 2026–2030, trong đó có 10 công trình nạo vét, kiên cố hóa kênh rạch; 5 công trình giao thông – hạ tầng kỹ thuật; 2 công trình bê tông hóa bờ bao kết hợp giao thông.

Định hướng nhiệm kỳ 2025–2030, phường đặt mục tiêu phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị, kết nối giao thông vùng và nâng cao chất lượng sống người dân.

Công bố thành lập Chi hội Doanh nghiệp phường An Phú Đông chiều 7-10

Thêm nữa, phường cũng định hướng bổ sung tuyến MRT (tuyến đường sắt đô thị) dọc đường ven sông và phát triển theo mô hình giao thông công cộng định hướng phát triển đô thị.

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông gửi lời tri ân đến các doanh nghiệp đã đồng hành cùng địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Đồng chí nhấn mạnh việc ra mắt Chi hội Doanh nghiệp phường An Phú Đông là bước tiến quan trọng, tạo môi trường kết nối, hỗ trợ lẫn nhau và là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền.

“Chúng tôi luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phường An Phú Đông ngày càng vững mạnh”, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, Chi hội Doanh nghiệp phường An Phú Đông đã trao biểu trưng 13 căn nhà tình nghĩa, tình thương (ước tính 50 triệu đồng/căn) cho đại diện phường.

Bà Dương Thị Hồng Thúy, Chủ tịch Chi hội Doanh nghiệp phường An Phú Đông, cho hay, đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp địa phương, góp phần xây dựng phường An Phú Đông nói riêng, TPHCM nói chung phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

THI HỒNG