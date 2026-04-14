Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An thông báo (lần 2)

Căn cứ Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân quận 12 (cũ) về phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Hiệp 21, quận 12 (cũ).

Để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Hiệp 21, quận 12 (cũ) đúng đối tượng, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án thông báo công khai các trường hợp nhận chuyển nhượng nhà, đất bằng giấy tay sau ngày 1-7-2014 hiện đang lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho người đang trực tiếp sử dụng đất. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không có tranh chấp, khiếu nại thì Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những người đang sử dụng đất như sau:

1. Trường hợp ông (bà) Hồ Thị Thúy Hà (MHD: 1):

- Diện tích thu hồi: 39,1m2

+ Thuộc MPT 93, đường (a) TBĐ số 26 (Theo tài liệu năm 2005)

+ Thuộc MPT 88 TBĐ số 11 (Theo tài liệu 02/CT-UB)

- Số Quyết định phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 3686/QĐ-UBND ngày 20-5-2025 của Ủy ban nhân dân quận 12 (cũ).

2. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Hải Sơn và Phan Thị Thủy (MHD: 6):

- Diện tích thu hồi đất: 74,7m2

+ Thuộc MPT 96, 97, đường (a) TBĐ số 26 (Theo tài liệu năm 2005)

+ Thuộc MPT 88, 88-24 TBĐ số 11 (Theo tài liệu 02/CT-UB)

- Số Quyết định phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 3688/QĐ-UBND ngày 20-5-2025 của Ủy ban nhân dân quận 12 (cũ) .

3. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Bích Huệ và Nguyễn Văn Dũng (MHD: 167):

- Diện tích thu hồi đất: 43,1m2

+ Thuộc MPT 104, đường (a) TBĐ số 21 (Theo tài liệu năm 2005)

+ Thuộc MPT 166 TBĐ số 10 (Theo tài liệu 02/CT-UB)

- Số Quyết định phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 3690/QĐ-UBND ngày 20-5-2025 của Ủy ban nhân dân quận 12 (cũ).

4. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Văn Minh (MHD: 195):

- Diện tích thu hồi đất: 43,5m2

+ Thuộc đường (a) TBĐ số 33 (Theo tài liệu năm 2005)

+ Thuộc MPT 39 TBĐ số 10 (Theo tài liệu 02/CT-UB)

- Số Quyết định phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 3677/QĐ-UBND ngày 20-5-2025 của Ủy ban nhân dân quận 12 (cũ).

5. Trường hợp ông (bà) Lã Văn Ruyến và Lã Thị Yến (MHD: 318):

- Diện tích thu hồi đất: 2,3m2

+ Thuộc MPT 49 TBĐ số 21 (Theo tài liệu năm 2005)

+ Thuộc MPT 233 TBĐ số 10 (Theo tài liệu 02/CT-UB)

- Số Quyết định phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 3695/QĐ-UBND ngày 20-5-2025 của Ủy ban nhân dân quận 12 (cũ).

6. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (MHD: 326):

- Diện tích thu hồi đất: 3,7m2

+ Thuộc MPT 50, 511 TBĐ số 21 (Theo tài liệu năm 2005)

+ Thuộc MPT 233 TBĐ số 10 (Theo tài liệu 02/CT-UB)

- Số Quyết định phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 3680/QĐ-UBND ngày 20-5-2025 của Ủy ban nhân dân quận 12 (cũ).

7. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Bình (MHD: 32):

- Diện tích thu hồi đất: 40,2m2

+ Thuộc MPT 27 TBĐ số 25 (Theo tài liệu năm 2005)

+ Thuộc MPT 49-1, 50-2 TBĐ số 11 (Theo tài liệu 02/CT-UB)

- Số Quyết định phê duyệt Phương án sửa đổi Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 655/QĐ-UBND ngày 23-02-2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp.

8. Trường hợp ông (bà) Huỳnh Quốc Trung và Nguyễn Thị Hoàng Thúy (MHD: 138 + 139):

- Diện tích thu hồi đất: 73,4m2

+ Thuộc MPT 128, đường (a) TBĐ số 21 (Theo tài liệu năm 2005)

+ Thuộc MPT 261-7 TBĐ số 10 (Theo tài liệu 02/CT-UB)

- Số Quyết định phê duyệt Phương án sửa đổi Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 656/QĐ-UBND ngày 23-02-2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp.

9. Trường hợp ông (bà) Phạm Văn Tuấn (MHD: 174):

- Diện tích thu hồi đất: 43,6m2

+ Thuộc MPT 97 TBĐ số 21 (Theo tài liệu năm 2005)

+ Thuộc MPT 166 TBĐ số 10 (Theo tài liệu 02/CT-UB)

- Số Quyết định phê duyệt Phương án sửa đổi Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 660/QĐ-UBND ngày 23-02-2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp.

10. Trường hợp ông (bà) Trần Mạnh Việt và Nguyễn Thị Oanh (MHD: 353):

- Diện tích thu hồi đất: 67,1m2

+ Thuộc MPT 205, đường (a) TBĐ số 15 (Theo tài liệu năm 2005)

+ Thuộc MPT 4017 TBĐ số 10 (Theo tài liệu 02/CT-UB)

- Số Quyết định phê duyệt Phương án sửa đổi Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 657/QĐ-UBND ngày 23-02-2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp.

11. Trường hợp ông (bà) Vũ Văn Chung (MHD: 366):

- Diện tích thu hồi đất: 59,2m2

+ Thuộc MPT 208 TBĐ số 15 (Theo tài liệu năm 2005)

+ Thuộc MPT 413 TBĐ số 10 (Theo tài liệu 02/CT-UB)

- Số Quyết định phê duyệt Phương án sửa đổi Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 658/QĐ-UBND ngày 23-02-2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp.

12. Trường hợp ông (bà) Nguyễn Thị Kiểm và Tăng Phước Quý (MHD: 472):

- Diện tích thu hồi đất: 9,4m2

+ Thuộc MPT 86 TBĐ số 26 (Theo tài liệu năm 2005)

+ Thuộc MPT 311 TBĐ số 09 (Theo tài liệu 02/CT-UB)

- Số Quyết định phê duyệt Phương án sửa đổi Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 659/QĐ-UBND ngày 23-02-2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp.