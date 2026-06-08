Vietnam Airlines group mở bán gần 5,5 triệu ghế nội địa dịp cao điểm hè

Ngày 8-6, Vietnam Airlines group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết sẽ cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên mạng bay nội địa từ nay đến ngày 16-8 để phục vụ nhu cầu du lịch cao điểm hè.

Vietnam Airlines group chủ động bố trí máy bay nâng cao năng lực vận tải (ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines group sẽ khai thác 28.300 chuyến bay nội địa với gần 5,5 triệu ghế, tăng 5% về số chuyến và 3% về số ghế so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyến bay tăng thêm tập trung trên những đường bay kết nối Hà Nội, TPHCM với các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn, cùng các địa phương có nhu cầu đi lại lớn như Buôn Ma Thuột, Vinh, Cần Thơ.

Trong mùa cao điểm năm nay, Vietnam Airlines group tiếp tục mở bán nhiều mức giá ưu đãi hấp dẫn trên mạng bay nội địa. Các mức giá này hiện chiếm tới 40% số ghế mở bán trên nhiều đường bay. Bên cạnh các khung giờ cao điểm, các hãng tiếp tục khai thác các chuyến bay sáng sớm và tối muộn với nhiều mức giá linh hoạt.

Nhu cầu du lịch cao điểm hè tăng mạnh (ảnh minh họa)

Đồng thời, Vietnam Airlines cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi trên các kênh bán trực tuyến trong mùa hè năm nay, như: chương trình Quick Sale App áp dụng vào thứ 3 hàng tuần với mức giảm 10%, chương trình "Thứ năm rực rỡ" giảm 15%, trong khi Weekend Sale ưu đãi 10% trên tất cả hạng vé.

Đại diện hãng cho biết, để phục vụ cao điểm hè, ngay từ đầu mùa, Vietnam Airlines group đã chuẩn bị nguồn lực từ sớm, chủ động bố trí máy bay, nhân lực và nâng cao năng lực phục vụ tại sân bay. Hãng đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành khai thác nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và tỷ lệ đúng giờ.

Đối với mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thị trường trọng điểm. Trong thời gian tới, hãng sẽ đưa vào khai thác đường bay thẳng TPHCM - Phuket (Thái Lan), khai trương đường bay Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan) từ tháng 6 và nâng tần suất đường bay Hà Nội - Moscow (Nga) lên 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 1-7.

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