Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận giải vàng tại Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK 2026

Vừa qua, tại lễ công bố Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK 2026 thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế Việt Nam VMARK 2026, dự án “Bảo tàng Coca-Cola” do Công ty Coca-Cola Việt Nam phối hợp The Lab Saigon thực hiện, đã được vinh danh Giải Vàng ở hạng mục Thiết kế Không gian Công cộng Xuất sắc nhất (Interior Design Architecture – Best Public Space Design).

Dự án Bảo tàng Coca-Cola được hội đồng giám khảo đánh giá cao nhờ cách tiếp cận sáng tạo trong việc chuyển hóa một không gian bên trong nhà máy thành hành trình khám phá thương hiệu sống động, giàu cảm hứng. Công trình kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại, công nghệ trưng bày tương tác và các yếu tố bền vững để mang đến trải nghiệm trực quan cho khách tham quan.



Một trong những điểm nổi bật của không gian bảo tàng là công trình “Vòng Tuần Hoàn Hướng Đến Tương Lai Xanh”, được tạo từ 100.000 chai Coca-Cola 300ml làm hoàn toàn bằng nhựa tái chế (rPET), lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa.

Được biết, Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK là hệ thống giải thưởng thiết kế quốc gia uy tín được sáng lập từ năm 2018 bởi Hiệp hội Thiết kế VDAS nhằm tôn vinh những dự án xuất sắc trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, sản phẩm, và truyền thông.

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