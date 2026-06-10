Tập đoàn TH ra mắt Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy Thơm Ngon Ngậy

Thị trường sữa yến mạch đang bùng nổ toàn cầu, dự kiến đạt khoảng 4-7 tỷ USD vào năm 2025-2026 với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) trên 13%, phản ánh xu hướng tiêu dùng hướng tới lối sống lành mạnh. Riêng tại thị trường Việt Nam, thị trường sữa thực vật đang cho thấy dư địa phát triển rõ rệt với quy mô thị trường đạt khoảng 2,87 triệu USD năm 2024 và dự kiến tăng lên 7,38 triệu USD vào năm 2033.

Động lực tăng trưởng đến từ sự thay đổi trong nhận thức người tiêu dùng, khi ngày càng nhiều người quan tâm đến các sản phẩm có nguồn gốc thực vật, phù hợp với xu hướng sống lành mạnh và bền vững. Bên cạnh đó, các yếu tố như tỷ lệ người không dung nạp lactose, nhu cầu kiểm soát cân nặng ngày một tăng và xu hướng ưu tiên nguyên liệu từ thực vật cũng góp phần thúc đẩy ngành hàng này mở rộng nhanh chóng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố dinh dưỡng, hương vị vẫn là một trong những tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn và duy trì sử dụng của người tiêu dùng. Nhiều người mong muốn bổ sung các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào chế độ ăn uống hàng ngày, nhưng đồng thời vẫn đặt kỳ vọng cao về trải nghiệm vị giác. Đây cũng chính là động lực để các thương hiệu không ngừng cải tiến, mang đến những sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, vừa phù hợp khẩu vị của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn TH với nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu, sáng tạo, phát triển những dòng sản phẩm mới “Vì sức khỏe cộng đồng”, ra mắt Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy Thơm Ngon Ngậy trong bộ sản phẩm TH true OAT - nhằm mang đến trải nghiệm thưởng thức thơm ngon, đồng thời giữ vững giá trị dinh dưỡng hoàn toàn từ thiên nhiên.

Bộ ba yến mạch từ nhà TH hứa hẹn sẽ góp phần đa dạng hóa trải nghiệm thưởng thức của người tiêu dùng trong bối cảnh lối sống lành mạnh đang ngày càng được quan tâm

Vẹn nguyên dinh dưỡng từ thiên nhiên

Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy kế thừa các ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm sữa yến mạch nhà TH. Yến mạch là một loại ngũ cốc chứa nhiều dưỡng chất phong phú, với nguồn năng lượng tự nhiên từ carbohydrate, chất xơ và hàm lượng protein dồi dào. Bên cạnh đó, yến mạch cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất như: Mangan, Magie, Phospho, Đồng, Vitamin B1,...

Sản phẩm mới trong bộ sữa yến mạch từ TH được bổ sung chất xơ hòa tan hỗ trợ tiêu hóa, canxi góp phần giúp xương chắc khỏe cùng hàm lượng Omega-6 (một chất béo không bão hòa thiết yếu) giúp giảm mỡ máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, điều hòa huyết áp và đặc biệt có lợi cho tim mạch.

Giữ trọn những ưu điểm của bộ sản phẩm TH true OAT - Hoàn toàn từ thiên nhiên với “3 Không”: Không sử dụng chất bảo quản, không chất tạo màu tổng hợp, không hương liệu tổng hợp, Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy không chứa cholesterol nên rất phù hợp người có chế độ ăn lành mạnh hoặc kiểm soát cân nặng.

Chạm vị giác với trải nghiệm “Thơm Ngon Ngậy”

Bên cạnh những lợi ích cho sức khoẻ, TH true OAT Creamy được giới thiệu với điểm nhấn là trải nghiệm uống thơm ngon ngậy, kết hợp cùng vị ngọt thanh tự nhiên từ yến mạch cao cấp nhập khẩu từ những vùng trồng chất lượng trên thế giới. Sản phẩm sở hữu hương vị ngậy nhẹ đặc trưng, phù hợp để thưởng thức trong nhiều thời điểm trong ngày, từ bữa sáng nhanh gọn đến các bữa phụ tiện lợi.

Hương vị creamy từ dòng sản phẩm mới hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thưởng thức đầy hấp dẫn

Hương vị thơm ngậy creamy của sản phẩm được hình thành từ sự kết hợp giữa nguyên liệu tự nhiên và công nghệ chế biến hiện đại; hoàn toàn không sử dụng chất làm dày hay thành phần tổng hợp. Nhờ đó, sản phẩm giữ được đặc tính tự nhiên của yến mạch, đồng thời mang lại trải nghiệm uống hấp dẫn.

Việc ra mắt sản phẩm mới cũng là bước tiến trong hành trình chinh phục khẩu vị ngày một cao cấp của người tiêu dùng với bộ ba yến mạch nhà TH: Sữa Yến Mạch Vị Tự Nhiên TH true OAT Creamy, Sữa Yến Mạch Sô Cô La và Sữa Yến Mạch Hương Dừa Tự Nhiên, góp phần đa dạng hóa lựa chọn, mang tới nhiều trải nghiệm và cách thưởng thức khác nhau.

Với dung tích 180ml nhỏ gọn, TH true OAT Creamy dễ dàng được mang theo, linh hoạt và phù hợp cho nhiều nhu cầu hàng ngày – từ dùng trực tiếp đến sáng tạo các món uống yêu thích.