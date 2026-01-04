Bản tin 17 giờ 4-1: Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào đường Vành đai 3 trên cao trong 12 giờ

Podcast bản tin 17 giờ ngày 4-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ngày 4-1, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ hơn 139.000 lượt khách; Hà Nội: Cấm xe tải trên 10 tấn vào đường Vành đai 3 trên cao trong 12 giờ; Một tàu nước ngoài trôi dạt vào vùng biển Quảng Ngãi; Vi phạm quyền tác giả có thể bị phạt đến 500 triệu đồng; Đưa nông sản từ vườn ra phố: Hiệu quả từ mô hình của Hội Nông dân TPHCM