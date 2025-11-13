Bản tin 17H 13-11: Diễn biến mới vụ "Bánh mì cóc cô Bích"

Bản tin 17H 13-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quảng Ngãi: Hơn 30 điểm sạt lở trên tuyến ĐH83 qua xã Sơn Tây Hạ vẫn chưa thể khắc phục; Lâm Đồng: Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước khiến bé gái 13 tuổi tử vong. Bệnh nhân nặng nhất trong vụ ngộ độc bánh mì đã hồi phục; Bắt thêm đối tượng trong vụ lừa bán đất Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Sụp ổ gà trên quốc lộ 62, người đàn ông tử vong; Triệt phá đường dây buôn bán khoảng 7 tấn pháo nổ.