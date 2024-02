Báo cáo Chính phủ nguyên nhân gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn

Lực lượng chức năng truy tìm những học viên cai nghiện bỏ trốn tại tỉnh Sóc Trăng

Bộ LĐTB-XH cho biết, theo báo cáo từ UBND tỉnh Sóc Trăng, một số học viên ở các phòng 01E, 03F, 04D nghi ngờ các học viên khác báo với cán bộ quản lý về việc các đối tượng này sử dụng ma túy trong phòng; nên khoảng 10 giờ ngày 23-2 và 8 giờ ngày 24-2, các đối tượng này đã đánh, gây thương tích 4 học viên.

Cơ sở cai nghiện đã báo Sở LĐTB-XH tỉnh Sóc Trăng, Công an TP Sóc Trăng làm việc với 45 học viên liên quan. Quá trình làm việc, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24-2, một số học viên kích động các học viên khác chống đối lực lượng công an. Lợi dụng tình trạng hỗn loạn, 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn học viên bỏ trốn, có 3 cảnh sát cơ động bị thương.

Theo công văn do Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Nguyễn Văn Hồi báo cáo, ngay khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng đã có mặt hiện trường, truy tìm các đối tượng và đề nghị gia đình vận động, đưa các học viên tự giác trở lại cơ sở cai nghiện. Đến hết ngày 26-2, số người cai nghiện bỏ trốn quay lại cơ sở cai nghiện và công an quản lý, làm việc là 118 người.

Mổ xẻ sâu hơn nguyên nhân, Bộ LĐTB-XH cho biết, việc quản lý, chữa trị, giáo dục, nắm bắt tâm lý của học viên tại cơ sở cai nghiện này còn nhiều hạn chế. Học viên tham gia cai nghiện còn có tâm lý không hợp tác, một phần do môi trường sống, sinh hoạt... tại cơ sở chưa thực sự tốt (tường rào nhiều lớp thiếu thân thiện, môi trường sống chật chội...).

Song song, cơ sở vật chất ở cơ sở này xuống cấp, quá tải (bình quân 10-15 người/phòng diện tích 30m2). Cơ sở cai nghiện ma túy được tiếp nhận từ Trại xã hội tỉnh Sóc Trăng (năm 1993) để thực hiện chức năng cai nghiện ma túy, công suất tiếp nhận của cơ sở chỉ khoảng 250-300 học viên, trong khi thực tế (ngày 24-2) đang quản lý 460 học viên - quá tải so với định mức quy định gần 53%.

Cùng với đó, cơ sở cai nghiện có 57 viên chức, người lao động, thiếu 24 người so với quy định. Do tính chất đặc thù của công việc, viên chức, người lao động thường xuyên phải trực, làm việc nhiều thời gian hơn so với quy định, trong khi chính sách, chế độ thu hút còn hạn chế, dẫn đến căng thẳng trong quản lý, chữa trị cho người cai nghiện ma túy.

Ngoài ra, người nghiện ma túy vào cai nghiện phần lớn có trình độ hạn chế, gần 40% có tiền án, tiền sự và khoảng 25% nhiễm HIV, lao, viêm gan A, B… và không có tính hợp tác trong cai nghiện nên việc quản lý, giáo dục học viên gặp khó khăn. Nhiều học viên thường xuyên có hành vi chống đối viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở này.

Để ổn định và ngăn ngừa tái diễn, Bộ LĐTB-XH đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cử tổ công tác đặc trách, hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện này. Đồng thời, Sở LĐTB-XH tỉnh Sóc Trăng rà soát tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhân sự phục vụ tại cơ sở, báo cáo UBND tỉnh có giải pháp nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu tối thiểu để thực hiện công tác cai nghiện ma túy. Cùng với đó, Sở LĐTB-XH tỉnh Sóc Trăng khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục hoạt động của cơ sở trở lại bình thường, ổn định tâm lý, tinh thần làm việc của viên chức, người lao động, để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao.

