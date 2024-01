Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, lễ hội tại TPHCM

Chiều 17-1, Công an TPHCM tổ chức hội nghị công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở các lễ hội, sự kiện trên địa bàn TPHCM.

Quang cảnh hội nghị

Theo Công an TPHCM, đơn vị đã xây dựng và triển triển khai “Phương án đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện, lễ hội diễn ra tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ”, nơi diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội, thu hút đông người dân tham gia vui chơi, giải trí. Ngành công an chủ động nắm tình hình, phòng ngừa hoạt động phá hoại, khủng bố, gây cháy, nổ, trộm cắp, cướp giật và các vụ việc khác gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực tổ chức sự kiện.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó là tăng việc tuần tra kiểm soát, chủ động phát hiện xử lý băng nhóm, đối tượng cướp giật, trộm cắp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các sự kiện đông người.

Đồng thời, Cảnh sát giao thông TPHCM phân luồng, điều tiết giao thông, không để ùn tắc ở các tuyến đường trung tâm, xung quanh khu vực tổ chức sự kiện và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quản lý chặt chẽ, kịp thời xử lý các tình huống trên không, nhất là kiểm tra xử lý các thiết bị bay không người lái (như: flycam, drone…) ở nơi tổ chức sự kiện.

CHÍ THẠCH