Bảo hiểm bồi thường gần 1.700 tỷ đồng cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ

Tối 10-10, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), thông tin về việc bảo hiểm bồi thường cho khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 10 và 11 gây ra.

Cụ thể, theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, thiệt hại về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác là 3.746 vụ, ước tính thiệt hại gần 1.700 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về người có 7 vụ với số tiền bảo hiểm ước tính là 745 triệu đồng.

Bảo hiểm tài sản kỹ thuật là hơn 1.000 vụ, thiệt hại ước tính gần 1.600 tỷ đồng. Số vụ bảo hiểm xe cơ giới là 2.650 vụ, thiệt hại ước tính hơn 76 tỷ đồng…

Còn bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ với số tiền bảo hiểm ước tính là 480 triệu đồng.

Theo Bộ Tài chính, báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, đến thời điểm hiện tại số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất.

